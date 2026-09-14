Assedi a Mordor a meno di 4€: La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra per PC in offerta su Instant Gaming

L'epica avventura fantasy ambientata nell'universo di J.R.R. Tolkien torna a prezzo ridotto per i giocatori PC. La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra è disponibile su Instant Gaming con uno sconto del 93% applicato al prezzo, con un costo netto di 2,99 € e un costo finale di 3,65 € con IVA al 22% inclusa. Rispetto al listino originale di 40,00 €, l'acquisto nel negozio di key garantisce un risparmio effettivo di 36,35 €. Trovate il collegamento diretto nel box promozionale situato in alto per riscattare il codice e aggiungere subito il titolo alla vostra libreria.

Il sistema Nemesis e le conquiste dei fortini

Seguito diretto de L'Ombra di Mordor, La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra vede protagonisti il ramingo Talion e lo spirito dell'elfo Celebrimbor, intenti a plasmare un nuovo Anello del Potere per forgiare un esercito e sfidare l'Oscuro Signore Sauron. Il punto di forza dell'esperienza risiede nell'evoluzione del sistema Nemesis, che crea storie personali per ogni giocatore generando capitani e comandanti orchi dotati di personalità, debolezze e memorie degli scontri passati. Le vostre decisioni in combattimento determinano alleanze, vendette e tradimenti sul campo di battaglia.

Il gameplay unisce scontri all'arma bianca fluidi, abilità spettrali e assedi su larga scala per conquistare e difendere le fortezze disseminate nelle varie regioni. L'acquisto completato sul negozio di key fornisce un codice digitale da attivare direttamente sul vostro account Steam per PC.