Privacy a rischio con le Smart TV LG: il microfono potrebbe restare attivo anche in standby

Diversi ricercatori hanno condotto un'indagine su alcuni televisori OLED di LG , rilevando un comportamento potenzialmente preoccupante. Secondo quanto emerso dai test, il televisore sarebbe stato in grado di catturare l'audio attraverso il microfono anche con lo schermo spento . Il microfono, quindi, potrebbe continuare a rilevare input vocali anche in standby, sollevando alcune preoccupazioni sul fronte della privacy. Vediamo meglio i dettagli.

I test sulla Smart TV

Una Smart TV connessa a Internet offre numerosi vantaggi, ma può comportare anche potenziali rischi per la sicurezza e la privacy dell'utente. In questo caso, tuttavia, è importante interpretare i risultati delle indagini con la dovuta cautela. Come dicevamo, Gamers Nexus ha condotto diversi test insieme ad alcuni ricercatori indipendenti e con Level1Techs. Nello specifico, sono stati analizzati alcuni televisori OLED LG.

Attraverso Wireshark, i ricercatori hanno rilevato scansioni della rete LAN alla ricerca di altri dispositivi, come smartwatch e smartphone, oltre alla raccolta di informazioni sulle reti Wi-Fi circostanti e di dati relativi alla localizzazione. Inoltre, il televisore sarebbe stato in grado di catturare audio dal microfono nonostante il dispositivo fosse in standby. Anche scollegando il televisore da Internet, gli input vocali sarebbero stati memorizzati localmente per poi essere inviati una volta ripristinata la connessione.

Non è tutto, perché entra in gioco anche l'Automated Content Recognition (ACR), una tecnologia che permette al televisore di riconoscere i contenuti riprodotti sullo schermo attraverso una sorta di "impronta digitale" del segnale audio e video. Questo consente di identificare ciò che viene visualizzato anche quando la sorgente è esterna al televisore, ad esempio un dispositivo collegato tramite HDMI. L'ACR è quindi un meccanismo distinto dal riconoscimento vocale e va valutato separatamente sul piano della privacy: la questione, in questo caso, è soprattutto capire quali dati vengono raccolti, con quali impostazioni e se la raccolta si interrompe effettivamente quando l'utente disattiva la funzione.

Va precisato che il semplice fatto che il microfono rimanga attivo in standby non costituisce di per sé un'anomalia, se sono abilitate le funzioni di attivazione tramite comando vocale: in quel caso il microfono deve rimanere in ascolto della parola di attivazione. Quando viene rilevata la wake word, il televisore può quindi mantenere il microfono attivo per alcuni secondi, così da poter acquisire ed elaborare il comando vocale successivo.

Nei test descritti nell'indagine, tuttavia, vengono analizzati anche scenari in cui l'audio può essere catturato oltre il normale funzionamento della funzione vocale, in particolare sfruttando le vulnerabilità individuate dai ricercatori. È quindi importante distinguere tra il normale ascolto necessario per una funzione vocale attiva e l'eventuale cattura dell'audio al di fuori di tale contesto.