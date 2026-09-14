Immedesimatevi nel predatore supremo dei mari a poco più di 3€: Maneater per PC in sconto su Instant Gaming

Trasformatevi nel terrore delle coste con l'originale action RPG firmato Tripwire Interactive, ora disponibile a una cifra più che contenuta per i giocatori PC. Maneater si trova su Instant Gaming con un taglio del 92% sul prezzo, per un costo netto di 2,59 € e una spesa finale di 3,16 € con IVA al 22% inclusa. Rispetto ai 34,00 € del listino ufficiale, l'acquisto sul negozio di key vi permette di ottenere un risparmio di 30,84 €, superando la promozione parallela attiva su Steam che si arresta all'85% di sconto. Potete utilizzare il collegamento situato nel box promozionale in alto per riscattare il codice e inserire subito la licenza nel vostro account.

L'evoluzione del predatore marino con narrazione satirica

In Maneater vestirete i panni di un cucciolo di squalo leuca rimasto orfano, spinto dalla necessità di sopravvivere nelle acque costiere e nutrirsi per scalare l'intera catena alimentare. Il gameplay propone una struttura open world definita "ShaRkPG", dove l'esplorazione di sette regioni distinte, dai bayou paludosi fino alle baie turistiche, si alterna al combattimento contro la fauna locale e contro diverse tipologie di cacciatori umani. Divorare prede consente di accumulare sostanze nutritive per far crescere lo squalo e sbloccare evoluzioni genetiche, come dentature elettrificate o corazzature ossee.

L'intera campagna si sviluppa sotto forma di reality show satirico, accompagnato da una voce narrante in stile documentaristico. L'acquisto completato sul negozio di key garantisce una chiave digitale da riscattare direttamente sul vostro account Steam per PC.