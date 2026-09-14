Persona 6 e Persona 4 Revival usciranno in formato fisico su Nintendo Switch 2, oltre che su PS5

Sia Persona 6 che Persona 4 Revival arriveranno nei negozi in formato fisico per Nintendo Switch 2 , oltre che su PS5 , come già indicato in precedenza. Su Xbox Series X, invece, per il momento è confermata solo la versione retail di Persona 4 Revival per il mercato europeo e statunitense.

Entrambi usciranno nel 2027?

Resta da confermare se le versioni retail per Switch 2 includeranno l'intero gioco su cartuccia o se invece saranno in formato game-key card (come Persona 3 Reload) o ancora un semplice codice per il download digitale.

Per quanto riguarda le date, Persona 4 Revival è già fissato al 20 maggio 2027 su Switch 2 (mentre su PS5, Xbox e PC arriverà il 18 febbraio). Persona 6, invece, non ha ancora una finestra di lancio, neppure indicativa. Tuttavia, il fatto che il gioco sia previsto in formato fisico su PS5 suggerisce che l'uscita potrebbe avvenire entro la fine del prossimo anno: Sony ha infatti confermato che dal 2028 interromperà la produzione dei dischi per i giochi PlayStation. Allo stesso tempo, però, non si tratta di una conferma definitiva: Atlus potrebbe scegliere di distribuire copie fisiche senza disco, contenenti solo un codice per riscattare la versione digitale, come già accaduto con GTA 6.