Un dettaglio ha svelato la possibile finestra d'uscita di Persona 6

Il gioco è stato presentato ufficialmente durante l'Xbox Games Showcase di giugno , dopo anni di indiscrezioni e attesa da parte dei fan. La pagina giapponese di Sega indica attualmente PlayStation 5, PC Windows e Xbox Series S e X come piattaforme di destinazione. Accanto a queste informazioni viene specificato che le copie fisiche saranno disponibili esclusivamente per la versione PS5 .

Persona 6 non sarà un'esclusiva digitale, almeno in Giappone. Sega ha aggiornato questa settimana la pagina ufficiale giapponese del gioco , aggiungendo un dettaglio relativo alle edizioni fisiche che potrebbe essere interessante anche per provare a delimitare la finestra di uscita del nuovo capitolo della serie.

Due rapidi calcoli

La precisazione riguarda per ora il mercato giapponese e non è chiaro se la stessa politica verrà applicata anche negli altri territori. In Giappone, infatti, Xbox ha una presenza decisamente più ridotta rispetto ad altri mercati, un elemento che potrebbe spiegare la scelta del solo digitale. Resta quindi da verificare se Sega preveda edizioni fisiche per altre piattaforme anche a livello internazionale.

Il dettaglio assume particolare interesse partendo dal dibattito attualmente in corso sul futuro del supporto fisico. Sony ha annunciato che interromperà la produzione dei dischi per PlayStation nel gennaio 2028, mentre diversi publisher stanno progressivamente privilegiando la distribuzione digitale esclusiva. In questo contesto, l'esistenza di una versione fisica di Persona 6 almeno su PS5 potrebbe diventare significativa per chi preferisce acquistare una copia su disco anziché una licenza digitale.

È proprio la decisione di Sony a fornire, indirettamente, uno degli indizi utilizzati per ipotizzare una possibile finestra di lancio di Persona 6. Durante l'Xbox Games Showcase, il director di P-Studio Kazuhisa Wada aveva infatti spiegato che il team sta lavorando duramente sul gioco "per la sua uscita dopo Persona 4 Revival".

Il remake di Persona 4, intitolato Persona 4 Revival, è previsto per il 18 febbraio 2027. Se Persona 6 dovesse effettivamente arrivare dopo quel progetto e prima della fine della produzione dei dischi PlayStation prevista per gennaio 2028, la finestra ipotizzata sarebbe quindi compresa tra marzo 2027 e gennaio 2028.

Sia chiaro che si tratta soltanto di una ipotesi senza conferme ufficiali di sorta da parte di Atlus o Sega. Quindi prendetela come tale.