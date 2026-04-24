La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra a 2,50 euro su Instant Gaming per PC: edizione completa a pochi spicci

Nuova promozione per La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra Definitive Edition per PC (Steam), disponibile a 2,50 euro IVA esclusa su Instant Gaming. Il prezzo finale, con IVA al 22%, arriva a 3,05 euro rispetto ai 50 euro di listino. L'offerta applica quindi un netto 94% di sconto. Il risultato è un prezzo finale poco sopra i 3 euro per un titolo completo di espansioni, una soglia che lo rende particolarmente competitivo anche rispetto ad altre offerte simili. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.
Definitive Edition con tutti i contenuti
Sviluppato da Monolith Productions, Shadow of War amplia le meccaniche già viste nel capitolo precedente, con il sistema Nemesis al centro dell'esperienza.
La Definitive Edition include tutte le espansioni narrative e i contenuti aggiuntivi, offrendo il pacchetto completo senza costi extra. Un aspetto rilevante, considerando che spesso le versioni base vengono proposte a prezzi simili senza includere DLC.