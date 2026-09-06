Hot Wheels Infinite Rush, la recensione di un racing open world

Alla base di tutto naturalmente c'è il parco vetture, composto stavolta da oltre centocinquanta veicoli e presentato sullo schermo come una vera e propria collezione, in un entusiasmante mix di fanservice e fedeltà realizzativa fatto di modelli poligonali estremamente curati, confezioni originali e dettagli che non mancheranno di risvegliare la passione dei nostalgici delle macchinine Mattel.

Gli sviluppatori hanno fatto un buon lavoro nel caratterizzare i quattro scenari, che però prendono un po' troppo sul serio la loro connotazione di playset giocattolosi a causa di una fisica fatta di rimbalzi e oggetti che volano via dopo l'impatto , mentre corriamo da un punto all'altro della mappa spazzando via tutto a parte gli edifici e banalizzando di conseguenza l'esplorazione.

In maniera del tutto simile alla serie Forza Horizon , potremo accedere alle corse raggiungendo il luogo in cui si svolgono sulla mappa e scoprirne di nuove semplicemente esplorando l'isola di turno, con la possibilità di raccogliere collezionabili e cimentarci con modalità alternative che prevedono incarichi di consegna, stunt, fotografie e altro ancora.

Ognuna delle quattro isole porta sullo schermo un tema differente: Wheelswood è un'area urbana con grattacieli e strade trafficate, mentre Tentacle Bay punta su natura, rocce e un parco archeologico. Gearville ci dà il benvenuto fra i suoi canyon e le fabbriche, laddove infine Drifty Temples si ispira ai templi orientali per consegnarci un'atmosfera suggestiva.

Quattro classi tutte da provare

L'ampio parco vetture di Hot Wheels Infinite Rush vede stavolta la suddivisione dei veicoli in quattro classi differenti: Versatile, Speeder, Drifter e Titan. La prima è chiaramente la scelta più bilanciata fra velocità, accelerazione, tenuta di strada e potenza, mentre Speeder punta su scatto e capacità di caricare il boost, Drifter sulla gestione delle curve in derapata e Titan sulla massa e la resistenza.

Un veicolo della classe Titan in Hot Wheels Infinite Rush: più lento e con limiti di boost, ma potente

Scegliere un'auto piuttosto che un'altra produce effettive differenze in pista, e a cambiare ulteriormente le carte in tavola ci pensano i quattro slot che ogni vettura possiede e a cui è possibile associare uno specifico potenziamento, dando così vita a una flotta capace di confrontarsi con le sfide più disparate, mettendoci sempre a disposizione l'opzione giusta per quella specifica gara.

A livello di gameplay il modello arcade già visto nei primi due capitoli viene ribadito nella classica alternanza di boost e derapate, queste ultime attivabili tramite la semplice pressione del freno nel mezzo di una curva ma decisamente prive di spessore all'atto pratico, a conferma di un impianto un po' troppo banale che perde (bene!) la capacità di saltare ma conferma (male!) le "sportellate" laterali.

Una sequenza di gara a checkpoint in Hot Wheels Infinite Rush

Il grado di difficoltà parte da un livello francamente molto basso, forse al fine di enfatizzare ulteriormente l'accessibilità dell'esperienza, e le modalità che si alternano includono Quick Race, Time Attack, Elimination, Waypoints e Drift Master: nomi autoesplicativi per modalità che di fatto non inventano nulla di nuovo nel panorama racing, e non a caso la varietà del gameplay ne risente.