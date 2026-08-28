OPPO Find X10 Pro Max sarà il primo smartphone con tre fotocamere da 200 MP e potrebbe arrivare presto

Se dovesse essere davvero così, ci troveremmo davanti a una novità particolarmente interessante per gli appassionati di fotografia e per tutti coloro che desiderano realizzare contenuti di qualità sfruttando le dimensioni compatte e la praticità di uno smartphone.

Le fotocamere del nuovo smartphone

La "conferma" è arrivata ancora una volta dal leaker Digital Chat Station, secondo cui OPPO Find X10 Pro Max sarà il primo smartphone dotato di tre fotocamere da 200 MP. Ovviamente vi consigliamo di prendere queste informazioni con la dovuta cautela, dato che non sono ufficiali. In ogni caso, sia la fotocamera principale che il teleobiettivo, nonché l'ultra-grandangolare, saranno dotati di sensori da 200 MP.

Le nuove indiscrezioni

Se ciò dovesse essere confermato, la presenza di tre sensori con una risoluzione così elevata potrebbe garantire una maggiore uniformità nella qualità degli scatti tra le diverse fotocamere, un livello di dettaglio superiore e una maggiore flessibilità nelle operazioni di ritaglio e zoom digitale. Al tempo stesso, l'ultra-grandangolare da 200 MP potrebbe rivelarsi particolarmente utile anche per la registrazione video ad alta risoluzione, offrendo potenzialmente maggiore margine per il ritaglio e la stabilizzazione delle riprese in 8K.