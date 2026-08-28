OPPO Find X10 Pro Max sarà il primo smartphone con tre fotocamere da 200 MP e potrebbe arrivare presto

Da diverse settimane circolano indiscrezioni piuttosto interessanti sul prossimo Oppo Find X10 Pro Max. In particolare, lo smartphone dovrebbe distinguersi per un comparto fotografico davvero impressionante, caratterizzato dalla presenza di ben tre sensori da 200 MP. Ebbene, queste indiscrezioni sarebbero state ulteriormente "confermate" dalla fonte in questione, che ribadisce ancora una volta la presenza di tre fotocamere di questo tipo, tra cui anche l'ultra-grandangolare.
Se dovesse essere davvero così, ci troveremmo davanti a una novità particolarmente interessante per gli appassionati di fotografia e per tutti coloro che desiderano realizzare contenuti di qualità sfruttando le dimensioni compatte e la praticità di uno smartphone.
Le fotocamere del nuovo smartphone
La "conferma" è arrivata ancora una volta dal leaker Digital Chat Station, secondo cui OPPO Find X10 Pro Max sarà il primo smartphone dotato di tre fotocamere da 200 MP. Ovviamente vi consigliamo di prendere queste informazioni con la dovuta cautela, dato che non sono ufficiali. In ogni caso, sia la fotocamera principale che il teleobiettivo, nonché l'ultra-grandangolare, saranno dotati di sensori da 200 MP.
Se ciò dovesse essere confermato, la presenza di tre sensori con una risoluzione così elevata potrebbe garantire una maggiore uniformità nella qualità degli scatti tra le diverse fotocamere, un livello di dettaglio superiore e una maggiore flessibilità nelle operazioni di ritaglio e zoom digitale. Al tempo stesso, l'ultra-grandangolare da 200 MP potrebbe rivelarsi particolarmente utile anche per la registrazione video ad alta risoluzione, offrendo potenzialmente maggiore margine per il ritaglio e la stabilizzazione delle riprese in 8K.
Altre caratteristiche
Nel frattempo, secondo quanto riferito dal leaker, l'OPPO Find X10 dovrebbe integrare una fotocamera principale basata sul sensore ISOCELL HPC di Samsung, abbinato alla tecnologia DeepPix, che dovrebbe garantire una gamma dinamica più ampia e una significativa riduzione del rumore nelle immagini.
Non conosciamo ulteriori dettagli sul comparto fotografico, ma vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Lo smartphone potrebbe essere presentato già a settembre o a ottobre, quindi non ci resta che attendere per scoprire tutte le informazioni ufficiali al riguardo. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.