Marvel's Wolverine torna a mostrarsi con un trailer panoramico in vista del debutto su PS5

Insomniac Games ha pubblicato un nuovo trailer panoramico dedicato a Marvel's Wolverine, presentato da Liam McIntyre, l'attore che interpreta il protagonista James Logan Howlett. Il video offre una panoramica approfondita sul gameplay, sulla struttura narrativa e sui contenuti disponibili al lancio, in vista dell'uscita fissata per il 15 settembre 2026 in esclusiva per PS5.
La prima parte del trailer è dedicata al combattimento, descritto come "veloce, fluido e feroce". Logan può combinare attacchi rapidi, calci pesanti, colpi critici, parry e tecniche speciali potenziabili, utili per infliggere danni massicci o mantenere la pressione sugli avversari. Oltre a caricare a testa bassa i nemici è possibile anche sfruttare approcci stealth dall'alto o da dietro coperture, mentre l'albero delle abilità garantisce potenziamenti come deviazione dei proiettili o assorbimento del danno. Il sistema della Rabbia, articolato in tre livelli, amplifica resistenza, aggressività e capacità di recupero continuando ad attaccare, schivare i colpi ed eseguire i parry per riempire la barra dedicata.
Non solo combattimenti
La componente narrativa promette un tono cupo. In un mondo dove i mutanti rischiano l'annientamento, Logan e il Team X affrontano minacce come Bolivar Trask e villain del calibro di Omega Red e Deathstrike. Il viaggio toccherà luoghi iconici come Shinjuku, Madripoor, le giungle di Telembang e le terre innevate del Canada.
Tra un combattimento e l'altro sarà possibile esplorare l'Essex Institute, visitare il Princess Bar, scoprire "nightmare doors", trovare collezionabili e sbloccare nuove suit e varianti di artigli, incluse quelle della Digital Deluxe Edition.
Confermati anche New Game+, missioni rigiocabili, sfide "nightmare" e una photo mode ampliata, nonché oltre 100 opzioni di accessibilità, con preset audio, visivi e motori, oltre a filtri per sangue dinamico, smembramenti e linguaggio adulto.