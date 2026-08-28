Marvel's Wolverine torna a mostrarsi con un trailer panoramico in vista del debutto su PS5

La prima parte del trailer è dedicata al combattimento , descritto come "veloce, fluido e feroce". Logan può combinare attacchi rapidi, calci pesanti, colpi critici, parry e tecniche speciali potenziabili, utili per infliggere danni massicci o mantenere la pressione sugli avversari. Oltre a caricare a testa bassa i nemici è possibile anche sfruttare approcci stealth dall'alto o da dietro coperture, mentre l'albero delle abilità garantisce potenziamenti come deviazione dei proiettili o assorbimento del danno. Il sistema della Rabbia , articolato in tre livelli, amplifica resistenza, aggressività e capacità di recupero continuando ad attaccare, schivare i colpi ed eseguire i parry per riempire la barra dedicata.

Insomniac Games ha pubblicato un nuovo trailer panoramico dedicato a Marvel's Wolverine , presentato da Liam McIntyre, l'attore che interpreta il protagonista James Logan Howlett. Il video offre una panoramica approfondita sul gameplay, sulla struttura narrativa e sui contenuti disponibili al lancio, in vista dell'uscita fissata per il 15 settembre 2026 in esclusiva per PS5.

Non solo combattimenti

La componente narrativa promette un tono cupo. In un mondo dove i mutanti rischiano l'annientamento, Logan e il Team X affrontano minacce come Bolivar Trask e villain del calibro di Omega Red e Deathstrike. Il viaggio toccherà luoghi iconici come Shinjuku, Madripoor, le giungle di Telembang e le terre innevate del Canada.

Tra un combattimento e l'altro sarà possibile esplorare l'Essex Institute, visitare il Princess Bar, scoprire "nightmare doors", trovare collezionabili e sbloccare nuove suit e varianti di artigli, incluse quelle della Digital Deluxe Edition.

Confermati anche New Game+, missioni rigiocabili, sfide "nightmare" e una photo mode ampliata, nonché oltre 100 opzioni di accessibilità, con preset audio, visivi e motori, oltre a filtri per sangue dinamico, smembramenti e linguaggio adulto.