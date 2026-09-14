Marvel's Wolverine cattura l'essenza di Logan, spiegano gli autori

Gli sviluppatori di Insomniac Games hanno spiegato nel corso di un'intervista che Marvel's Wolverine cattura l'essenza di Logan e porta sullo schermo per la prima volta una versione davvero autentica e fedele del personaggio.

"È un eroe riluttante, che porterà a termine il lavoro con qualsiasi mezzo necessario", ha detto il senior art director Grant Hollis. "Quindi per noi, sia dal punto di vista visivo che da quello delle animazioni, si trattava di capire cosa significhi essere Wolverine."

"Sul piano visivi ci siamo detti: 'Ok, Logan è un carro armato: un po' più caotico, un po' goffo, romperà tante cose'. E quindi è proprio questo che abbiamo fatto in termini artistici: sangue, distruzione, danni. Danni a te, danni ai nemici. Era davvero importante riuscire a rendere tutto questo."

"Una delle cose più belle del lavorare sulla storia è stata avere un attore fantastico, Liam McIntyre, che interpreta il nostro Logan", ha detto invece il narrative director Walt Williams. "Costruire la nostra versione di Logan attraverso di lui, lavorando in stretta collaborazione, è stato fondamentale."

"Ha una gamma espressiva incredibile, che gli permette di trasmettere la ferocia e la rabbia animalesca di Logan, ma allo stesso tempo può essere un'anima estremamente gentile e buona. Ed è proprio questo, credo, l'aspetto più interessante del personaggio: c'è una grande dualità in lui. La rabbia e la collera nascono da un profondo pozzo di emozioni."