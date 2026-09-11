Yu-Gi-Oh! Tag Force GX utilizzerà l'IA per le traduzioni, ma schiva comunque l'italiano

Grazie all'IA ci saranno più giochi tradotti in italiano? Non è così scontato come molti pensano. Yu-Gi-Oh! Tag Force GX è stato annunciato durante l'ultimo Nintendo Direct come remake di Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3, titolo pubblicato nel 2008 su PSP. Il progetto permetterà quindi di riportare il gioco su piattaforme moderne e, per la prima volta, di distribuirlo in territori in cui non era arrivato. L'accoglienza iniziale è stata positiva tra gli appassionati, ma una precisazione comparsa sulla pagina Steam ha raggelato gli animi.

La nota pubblicata da Konami spiega infatti che l'IA è stata utilizzata nel processo di traduzione per migliorarne efficienza e qualità. Oltre al danno la beffa: nonostante la traduzione IA, manca l'italiano, che pure era presente nel titolo originale per PSP.