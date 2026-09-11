Il director di Final Fantasy 7 Revelation difende i dischi fisici con download obbligatorio

Il formato fisico non è ancora morto, ma ci sono da tempo delle soluzioni che non piacciono molto agli utenti ma sono alquanto apprezzate dalle compagnie, come edizioni fisiche che non includono l'intero gioco sul disco e obbligano al download per poter avviare l'opera.

Lo stesso accadrà con Final Fantasy 7 Revelation e ora il director ha difeso la decisione.