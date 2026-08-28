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Rockstar è più cauta con la satira in GTA 6: ecco per quale motivo

GTA 6 sarà un gioco satirico, ma in modo un po' diverso rispetto alle precedenti iterazioni della saga. Vediamo cosa possiamo aspettarci.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   28/08/2026
Lucia di GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Grand Theft Auto è sempre stato un gioco che fa satira sugli Stati Uniti, esagerando certe caratteristiche reali per criticare la nazione e per rendere divertente il videogioco. Anche GTA 6 sarà satirico, ma in modo un po' diverso da quanto ci potremmo aspettare.

Ne ha parlato Rob Nelson, co-capo di Rockstar North, a IGN USA.

Un nuovo punto di vista sulla satira in GTA 6

"Penso che ci sia sempre qualcosa da satirizzare", dichiara Nelson. "Finché gli esseri umani rimarranno tali, altri esseri umani troveranno il modo di fare satira su ciò che facciamo".

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"Per quanto ci riguarda, visto che lavoriamo su un ciclo di sviluppo così lungo, dobbiamo evitare di buttarci a capofitto su ogni tendenza e scegliere invece con cura il nostro angolo d'attacco, decidendo quali aspetti risulteranno più senza tempo", spiega Nelson. "Non siamo uno show televisivo che va in onda ogni settimana o ogni mese. Dobbiamo stare attenti a garantire che ciò che scegliamo di satirizzare non finisca per sembrare datato in modo bizzarro".

GTA 6 andrà a 30 FPS al lancio: Rockstar Games commenta una modalità a 60 FPS GTA 6 andrà a 30 FPS al lancio: Rockstar Games commenta una modalità a 60 FPS

"Credo sia giusto fare satira su temi di più ampio respiro, ma questioni politiche molto specifiche o meme rischiano di invecchiare in fretta. Riflettiamo molto persino sul modo di parlare dei nostri personaggi, affinché non utilizzino uno slang eccessivamente contemporaneo. Anche se i nostri personaggi hanno una precisa età, devono comunque risultare in qualche modo senza tempo".

Ricordiamo infine che la presentazione completa di GTA 6 è ora su YouTube, per chi non l'ha vista su Netflix.

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