Rockstar è più cauta con la satira in GTA 6: ecco per quale motivo

Grand Theft Auto è sempre stato un gioco che fa satira sugli Stati Uniti, esagerando certe caratteristiche reali per criticare la nazione e per rendere divertente il videogioco. Anche GTA 6 sarà satirico, ma in modo un po' diverso da quanto ci potremmo aspettare.

Ne ha parlato Rob Nelson, co-capo di Rockstar North, a IGN USA.