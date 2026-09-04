La presentazione Netflix di GTA 6 ha causato un'impennata di vendite di console nel Regno Unito

Questi dati provengono da NielsenIQ e sono stati svelati da un articolo di The Game Business, nel quale viene sottolineato che anche le vendite di Nintendo Switch 2 sono aumentate (circa il 33%, per la precisione). Tuttavia, Grand Theft Auto 6 non arriverà su quella piattaforma, quindi è chiaro che non ha influenzato la cosa.

Le previsione per GTA 6

Nello stesso articolo, ci sono i commenti di Ronan Patrick, analista, secondo il quale non dobbiamo aspettarci che l'uscita di GTA 6 causi vendite di console esageratamente positive.

"Ci aspettiamo, a causa di [GTA] e Call of Duty, di vedere un incremento della base installata, ma nulla di particolarmente imponente. Tuttavia, forse alcuni dei timori sono esagerati per quanto riguarda il lato software. È importante ricordare che la parte del leone in termini di tempo viene spesso dedicata ai titoli più vecchi, e l'analogia più vicina a uno shock hardware di cui disponiamo è quella della carenza di GPU del 2020-2021, durante la quale non si è visto il coinvolgimento o i ricavi andare fuori strada. Si è assistito fondamentalmente a una riallocazione della spesa verso il software."

Ovviamente questa è solo l'analisi di un esperto, non una certezza. Dovremo attendere un paio di mesi per vedere cosa accadrà. Diteci, quanto siete interessati a GTA 6?

Ricordiamo infine che il video gameplay di GTA 6 è stato "il film" più visto su Netflix la scorsa settimana.