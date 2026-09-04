1

Gli autori di Escape From Tarkov diventano anche editori: cercano giochi hardcore

Quando hai grande successo come sviluppatore, investi i tuoi guadagni in un'etichetta di pubblicazione. Lo stesso vuole fare il team di Escape From Tarkov.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/09/2026
Escape From Tarkov
Escape from Tarkov
Escape from Tarkov
Articoli News Video Immagini

Nikita Buyanov, capo di Battlestate Games (autore di Escape from Tarkov), ha svelato tramite i social media che la compagnia ha ora aperto una divisione per la pubblicazione di videogiochi.

Vediamo che tipo di titoli è interessata a pubblicare.

Le parole del capo di Battlestate Games

Buyanov ha dichiarato: "Vogliamo pubblicare i giochi che noi stessi desideriamo creare e giocare. Siamo qui per aiutarti a dare vita alle tue idee dettagliate, senza compromessi, hardcore e immersive, per far sì che l'esperienza hardcore viva per sempre!"

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

La parte interessante è che al team va benissimo "qualsiasi genere, single-player o multiplayer. Qualsiasi piattaforma. Qualsiasi ambientazione." Cercano: "simulatori, immersive sim, meccaniche hardcore, esperienze militari e tattiche, giochi intellettuali e guidati dai sistemi. Qualsiasi cosa in questo ambito."

Call of Duty: Modern Warfare 4, DMZ torna per sfidare Arc Raiders e Escape from Tarkov Call of Duty: Modern Warfare 4, DMZ torna per sfidare Arc Raiders e Escape from Tarkov

Buyanov continua dicendo: "Qualsiasi progetto che un altro publisher potrebbe definire troppo ambizioso, troppo di nicchia o troppo rischioso. Ti aiuteremo a farti notare e a crescere grazie al supporto della nostra community da milioni di giocatori, alla nostra esperienza e alle nostre risorse."

Cosa ne pensate? Siete interessati a questo tipo di opere?

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Gli autori di Escape From Tarkov diventano anche editori: cercano giochi hardcore