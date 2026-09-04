Gli autori di Escape From Tarkov diventano anche editori: cercano giochi hardcore

Nikita Buyanov , capo di Battlestate Games (autore di Escape from Tarkov), ha svelato tramite i social media che la compagnia ha ora aperto una divisione per la pubblicazione di videogiochi .

Le parole del capo di Battlestate Games

Buyanov ha dichiarato: "Vogliamo pubblicare i giochi che noi stessi desideriamo creare e giocare. Siamo qui per aiutarti a dare vita alle tue idee dettagliate, senza compromessi, hardcore e immersive, per far sì che l'esperienza hardcore viva per sempre!"

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La parte interessante è che al team va benissimo "qualsiasi genere, single-player o multiplayer. Qualsiasi piattaforma. Qualsiasi ambientazione." Cercano: "simulatori, immersive sim, meccaniche hardcore, esperienze militari e tattiche, giochi intellettuali e guidati dai sistemi. Qualsiasi cosa in questo ambito."

Buyanov continua dicendo: "Qualsiasi progetto che un altro publisher potrebbe definire troppo ambizioso, troppo di nicchia o troppo rischioso. Ti aiuteremo a farti notare e a crescere grazie al supporto della nostra community da milioni di giocatori, alla nostra esperienza e alle nostre risorse."

Cosa ne pensate? Siete interessati a questo tipo di opere?