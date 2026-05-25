Escape from Tarkov introduce la mappa Icebreaker con il nuovo aggiornamento 1.0.5.0

Battlestate Games ha pubblicato l' aggiornamento 1.0.5.0 di Escape from Tarkov , introducendo una nuova ambientazione PvE chiamata "Icebreaker" , insieme a modifiche al sistema delle missioni, nuovi set cosmetici e iniziative promozionali legate al gioco. L'update punta soprattutto ad ampliare l'esperienza narrativa cooperativa e a semplificare alcune attività richieste ai giocatori.

I dettagli dell'aggiornamento

L'elemento principale dell'aggiornamento è "Icebreaker", nuova area ambientata a bordo di una nave bloccata in una zona di quarantena. La mappa è stata progettata come esperienza PvE completa, affrontabile sia in solitaria sia in cooperativa, e propone una struttura narrativa non lineare con eventi e scelte che influenzano lo svolgimento della missione e il finale della storia.

All'interno della nuova ambientazione, i giocatori dovranno affrontare un boss inedito e unità nemiche d'élite che controllano la nave. Tra le nuove meccaniche introdotte figura anche un sistema di interazione basato su pannelli con codici, utilizzati per violare sistemi di sicurezza e aprire nuovi percorsi durante la partita.

Oltre alla nuova location, Battlestate Games ha modificato il sistema di ricerca degli oggetti legati alle missioni. Una nuova funzione segnalerà infatti la presenza di elementi importanti nelle vicinanze tramite indicatori visivi, con l'obiettivo di rendere meno dispersiva l'esplorazione nelle varie mappe del gioco.

L'aggiornamento introduce anche nuovi set estetici acquistabili nello store interno. I giocatori della fazione USEC potranno ottenere il completo "Gen4", mentre per la fazione BEAR è stato aggiunto il set "Slavyanka".

Per accompagnare il lancio della patch, lo studio ha annunciato una promozione stagionale valida dal 26 maggio al 1° giugno. Gli sconti interesseranno diverse edizioni di Escape from Tarkov, compresi upgrade e contenuti aggiuntivi come il PvE mode, linee extra per il deposito e i nuovi set cosmetici.

Infine, dal 26 al 30 maggio sarà attiva anche una campagna Twitch Drops dedicata alla categoria del gioco su Twitch. Seguendo gli streamer selezionati, i giocatori potranno ottenere pacchetti contenenti equipaggiamenti, armi e oggetti rari di diverso valore da utilizzare all'interno del titolo.