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Prova gratis Amazon Prime per 30 giorni e gioca subito a Star Wars: Galactic Racer

Star Wars: Galactic Racer è disponibile su Amazon Luna per gli abbonati Prime. Prova il servizio gratis per 30 giorni e accedi a un ricco catalogo di videogiochi. L'offerta è valida solo per i nuovi clienti.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   15/10/2026
Star Wars: Galactic Racer
Star Wars: Galactic Racer
Star Wars: Galactic Racer
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Se non hai ancora provato Amazon Prime e i vantaggi di Luna, puoi farlo gratuitamente per un mese intero. Successivamente, l'offerta si rinnoverà automaticamente al costo di 4,99 € al mese, ma potrai annullarlo in qualsiasi momento prima ancora che scada, continuando ad usufruire della prova gratuita. Se sei interessato, puoi provarlo cliccando su questo link o sul box sottostante. Specifichiamo che chi ha già provato il servizio gratuitamente non può farlo di nuovo. Se sei curioso di saperne di più e vuoi scoprire tutti gli altri vantaggi, vediamo di seguito ulteriori dettagli.

Tanti giochi da provare

Amazon Luna è la piattaforma di cloud gaming che permette di giocare in streaming senza dover scaricare i vari titoli e senza dover possedere un hardware potente. Il catalogo si aggiorna regolarmente e sono presenti diversi titoli come Ride 4, Kingdom Come: Deliverance II, Shadow of the Tomb Raider, Skyrim, Alan Wake 2, Hogwarts Legacy e tanti altri ancora.

Star Wars: Galactic Racer è tecnicamente eccezionale per Digital Foundry Star Wars: Galactic Racer è tecnicamente eccezionale per Digital Foundry

Di recente è stato aggiunto anche Star Wars: Galactic Racer, il nuovo titolo di corse sviluppato da Fuse Games, lo studio formato dai veterani di Burnout e Need for Speed. Puoi leggere la recensione nel nostro articolo dedicato. Non è tutto, perché i vantaggi di questo servizio sono innumerevoli, dalla consegna gratuita in un giorno su milioni di prodotti selezionati a offerte esclusive. Inoltre, potrai accedere a Prime Video per goderti film e serie TV.

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