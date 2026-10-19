I nuovi Alexa Tablet sono disponibili su Amazon in diverse varianti: Android 16, Google Play e Alexa+

I nuovi dispositivi Alexa Tablet sono disponibili su Amazon. Si tratta di tre modelli differenti, pensati per soddisfare esigenze e budget diversi: Alexa Tablet 12 Pro, Alexa Tablet 11 e Alexa Tablet 8. Tutti questi modelli utilizzano Android 16 e Alexa+, quindi basterà pronunciare "Alexa" o toccare il pulsante dedicato per utilizzare l'assistente e le sue funzionalità. Ecco di seguito un pratico riepilogo di tutti i tablet disponibili e le diverse varianti tra cui scegliere. Se siete interessati, basterà semplicemente cliccare sui box sottostanti.

Alexa Tablet 12 Pro Questo modello presenta un pannello LCD da 12 pollici con risoluzione 2800 x 1840 pixel, 280 PPI e refresh rate a 120 Hz ed è pensato per l'intrattenimento. Potrete optare per la variante Glossy o Nanomatte, con trattamento antiriflesso realizzato con Corning. La batteria ha un'ottima capacità di 9.000 mAh per un utilizzo senza distrazioni.

Alexa Tablet 11 Questo modello utilizza un display da 10,95 pollici con una risoluzione (2560 x 1600) e una frequenza di aggiornamento a 90Hz, 276 PPI e 500 nit. Le prestazioni sono leggermente inferiori rispetto al modello precedente, mentre la batteria ha una capacità di 6.500 mAh.