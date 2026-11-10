Black Myth Wukong per PS5 è su Amazon al minimo storico: include il codice per la Deluxe Edition

Su Amazon è attualmente disponibile Black Myth Wukong per PS5 a 54,90 € rispetto al prezzo consigliato di 69,99 €, permettendoti di risparmiare il 22%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gioco divertente e artisticamente impressionante

Prima di tutto, l'edizione fisica di questo gioco include anche il codice per la Digital Deluxe Edition, con una serie di contenuti esclusivi. Tra questi troviamo l'arma Bastone della nubebronzea, equipaggiamenti speciali come la maschera dell'opera Nuo e un oggetto unico, le campane del vento. Potrai riscattarli nelle prime fasi del gioco tramite il menu Regalo del Pioniere.

Black Myth Wukong è un gioco coinvolgente e ben realizzato

L'action RPG è un gioco tecnicamente impressionante, ottimizzato benissimo e ricco di contenuti di ogni tipo. Inoltre, è dotato di una varietà folle di boss e nemici, con un sistema di combattimento solido e divertente e numerose abilità. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Black Myth: Wukong.