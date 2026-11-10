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La Smart TV TCL QD‑Mini LED da 85" è su Amazon al minimo storico: ideale per film e videogiochi

Tra le offerte di Amazon troviamo il televisore QD‑Mini LED 4K HDR10+ da 85" e 144Hz VRR, ideale per godersi i propri videogiochi preferiti.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   10/11/2026
Smart TV TCL QD‑Mini LED da 85'

Su Amazon è attualmente disponibile la Smart TV TCL QD‑Mini LED da 85" (modello 2026) a 881 € rispetto al prezzo mediano di 1.199,90 €, permettendoti di risparmiare fino al 27%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Immagini nitide e gameplay ultra fluidi

Questo televisore si basa sulla tecnologia QD Mini-LED per garantire immagini estremamente luminose e naturali. A contribuire è l'algoritmo Dynamic Light, per dettagli più ricchi tra luce e ombra, migliorando la resa luminosa quando guardi film o serie in streaming. Il sistema audio Hi-Fi ONKYO a 2.1 canali offre un suono immersivo e bassi profondi, che si tratti di musica, film o videogiochi. A tal proposito, il televisore ha una frequenza di aggiornamento nativa a 144 Hz e fino a 288 Hz con una sorgente HDMI compatibile.

Le caratteristiche della Smart TV TCL QD‑Mini LED da 85'
Le caratteristiche della Smart TV TCL QD‑Mini LED da 85"

Si tratta quindi di un televisore ideale per chi vuole un'esperienza nitida e fluida. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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