Alexa+ è accessibile anche dal web: Amazon annuncia il sito Alexa.com per un'esperienza senza interruzioni

Amazon ha annunciato ufficialmente Alexa.com , il nuovo sito web che consente di utilizzare tutte le funzionalità di Alexa+ direttamente dal browser. La novità punta a rendere l'assistente ancora più accessibile, offrendo un'esperienza integrata tra i diversi dispositivi e permettendo agli utenti di passare da uno all'altro senza interruzioni, mantenendo la continuità delle conversazioni e delle attività.

Un assistente ancora più completo

Il sito è disponibile da oggi in Italia per tutti i clienti di Alexa+ in accesso anticipato. Grazie a questa novità, l'assistente diventa ancora più accessibile: potrete utilizzarlo a casa, dallo smartphone e ora anche direttamente dal browser, mantenendo un'esperienza continua tra i diversi dispositivi. Sarà quindi possibile controllare la casa intelligente e sfruttare tutte le altre funzionalità, dalle risposte rapide all'approfondimento di argomenti complessi, fino alla creazione di contenuti.

Alexa.com è progettato anche per semplificare l'organizzazione delle attività quotidiane. Tra le possibilità offerte c'è quella di caricare documenti, e-mail e immagini, così da gestire le informazioni in modo più pratico e ordinato. Alexa+ è in grado di estrarre i dati più importanti dai contenuti caricati e utilizzarli per svolgere diverse attività, come aggiungere appuntamenti al calendario o ricordare dettagli specifici su richiesta.

Alexa.com è pensato per offrire un'esperienza ancora più accessibile

Anche il controllo della casa smart diventa più immediato. I relativi comandi sono infatti disponibili nella stessa finestra della chat con Alexa, consentendo di passare rapidamente dalla conversazione alla gestione dei dispositivi connessi. Potrete quindi accendere le luci, regolare il termostato o controllare altri dispositivi smart direttamente dal browser, senza dover necessariamente ricorrere allo smartphone o impartire comandi vocali.