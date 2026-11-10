Alexa+ è accessibile anche dal web: Amazon annuncia il sito Alexa.com per un'esperienza senza interruzioni

Amazon ha annunciato ufficialmente Alexa.com, il nuovo sito web che consente di utilizzare tutte le funzionalità di Alexa+ direttamente dal browser. La novità punta a rendere l'assistente ancora più accessibile, offrendo un'esperienza integrata tra i diversi dispositivi e permettendo agli utenti di passare da uno all'altro senza interruzioni, mantenendo la continuità delle conversazioni e delle attività.
Un assistente ancora più completo
Il sito è disponibile da oggi in Italia per tutti i clienti di Alexa+ in accesso anticipato. Grazie a questa novità, l'assistente diventa ancora più accessibile: potrete utilizzarlo a casa, dallo smartphone e ora anche direttamente dal browser, mantenendo un'esperienza continua tra i diversi dispositivi. Sarà quindi possibile controllare la casa intelligente e sfruttare tutte le altre funzionalità, dalle risposte rapide all'approfondimento di argomenti complessi, fino alla creazione di contenuti.
Alexa.com è progettato anche per semplificare l'organizzazione delle attività quotidiane. Tra le possibilità offerte c'è quella di caricare documenti, e-mail e immagini, così da gestire le informazioni in modo più pratico e ordinato. Alexa+ è in grado di estrarre i dati più importanti dai contenuti caricati e utilizzarli per svolgere diverse attività, come aggiungere appuntamenti al calendario o ricordare dettagli specifici su richiesta.
Anche il controllo della casa smart diventa più immediato. I relativi comandi sono infatti disponibili nella stessa finestra della chat con Alexa, consentendo di passare rapidamente dalla conversazione alla gestione dei dispositivi connessi. Potrete quindi accendere le luci, regolare il termostato o controllare altri dispositivi smart direttamente dal browser, senza dover necessariamente ricorrere allo smartphone o impartire comandi vocali.
Le novità di Alexa+
Alexa.com punta a rendere l'esperienza con l'assistente Amazon ancora più completa e versatile, permettendo di accedere alle sue funzionalità da qualsiasi dispositivo. Il servizio è disponibile già da oggi in Italia, ma al momento è riservato ai clienti che partecipano al programma di accesso anticipato di Alexa+. Per chi non lo sapesse, Alexa+ è la versione dell'assistente virtuale potenziata dall'intelligenza artificiale, progettata per offrire interazioni più naturali e contestuali.
Non si limita quindi a rispondere alle domande degli utenti, ma è anche in grado di comprendere le richieste e portare a termine azioni concrete, aiutando nella gestione di diverse attività quotidiane. Potete scoprire tutti i dettagli su Alexa+ nel nostro articolo dedicato.