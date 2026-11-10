Yu-Gi-Oh! Tag Force GX si mostra nel primo gameplay trailer: uscita a febbraio 2027

Konami ha presentato il primo trailer di gameplay di Yu-Gi-Oh! Tag Force GX, nuovo episodio della serie di giochi di carte ispirata all'universo di Yu-Gi-Oh! GX. Il filmato permette di dare una prima occhiata alle attività disponibili e alle caratteristiche del gioco, che arriverà il 16 febbraio 2027 su PC, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Ricordiamo che non sarà tradotto in italiano, nonostante sia un remake di un titolo tradotto.
Tag Duel
Il progetto riprende l'eredità di Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3, proponendo nuovamente il formato Tag Duel, nel quale due giocatori collaborano per affrontare una squadra avversaria. Sarà possibile allearsi con alcuni dei personaggi più conosciuti dell'anime, costruire strategie personalizzate e creare i propri Deck scegliendo tra un catalogo di oltre 3.800 carte.
Una delle novità principali rispetto ai precedenti episodi sarà l'introduzione del multiplayer online. Questa modalità consentirà di affrontare altri giocatori attraverso Duelli a coppie, con partite che potranno coinvolgere fino a quattro partecipanti. Una caratteristica che amplia le possibilità della formula originale, rendendo possibile confrontarsi con altri appassionati anche al di fuori delle modalità dedicate alla campagna single player.
Yu-Gi-Oh! Tag Force GX non si limiterà comunque ai combattimenti con le carte. I giocatori potranno infatti vivere l'esperienza di uno studente della Duel Academy, seguendo un percorso che partirà dalle prime lezioni per arrivare fino al diploma. Sarà possibile esplorare il campus, partecipare ad attività extrascolastiche, visitare il negozio per acquistare Card Pack e interagire con gli altri personaggi, stringendo amicizie oppure dando vita a forti rivalità.
Konami ha inoltre illustrato i contenuti aggiuntivi previsti per le diverse edizioni. Chi acquisterà il gioco su Steam riceverà un libro digitale dedicato al mondo di TAG FORCE GX, mentre i preordini delle versioni fisiche per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 includeranno tre carte speciali del Gioco di Carte Collezionabili di Yu-Gi-Oh!.
Le carte saranno Yubel, proposta con una nuova illustrazione alternativa in versione Rare Luce Stellare, Wicked Canon e Hope for the Future, entrambe Ultra Rare. Le ultime due rappresentano il debutto fisico di carte apparse per la prima volta nell'anime Yu-Gi-Oh! GX circa vent'anni fa.
Sono previsti anche bonus digitali per chi effettuerà il preordine. Le versioni Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 acquistate attraverso eShop includeranno un codice per Yu-Gi-Oh! Master Duel, con le tre carte digitali corrispondenti alle versioni fisiche e il compagno Winged Kuriboh. Su Steam saranno invece disponibili sfondi e icone.