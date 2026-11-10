Yu-Gi-Oh! Tag Force GX si mostra nel primo gameplay trailer: uscita a febbraio 2027

Konami ha presentato il primo trailer di gameplay di Yu-Gi-Oh! Tag Force GX, nuovo episodio della serie di giochi di carte ispirata all'universo di Yu-Gi-Oh! GX. Il filmato permette di dare una prima occhiata alle attività disponibili e alle caratteristiche del gioco, che arriverà il 16 febbraio 2027 su PC, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Ricordiamo che non sarà tradotto in italiano, nonostante sia un remake di un titolo tradotto.