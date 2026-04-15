Alexa+ è disponibile da oggi anche in Italia: ecco tutte le novità

Sul piano delle capacità operative, il nuovo assistente virtuale di Amazon può collegarsi a servizi esterni tramite API e completare azioni su richiesta: prenotare ristoranti, effettuare acquisti, gestire documenti inviati via e-mail oppure organizzare attività quotidiane.

Amazon sta lavorando ad un "Alexa-Phone": un telefono che ruota attorno all'assistente vocale dell'azienda

Le novità sono sostanziali : Alexa+ abbandona la logica dei comandi rigidi e delle parole chiave in favore di un'interazione più naturale, basata sulle conversazioni e sul contesto in cui avvengono. Il nuovo assistente non solo è capace di comprendere richieste complesse, ma anche di effettuare azioni concrete.

Alexa+ è disponibile da oggi anche in Italia , in accesso anticipato: chiunque acquisti un dispositivo della linea Amazon Echo vi troverà integrata la nuova versione dell'assistente virtuale potenziata dall' intelligenza artificiale , mentre chi già possiede uno speaker compatibile riceverà l'aggiornamento.

Un nuovo modo di parlare con Alexa

Capace sulla carta di "leggere nella mente" degli utenti e capire a quale film stiano pensando, Alexa+ offre un'esperienza profondamente diversa per quanto concerne la conversazione. Dopo la prima attivazione, infatti, non è più necessario ripetere la parola "Alexa": il dialogo prosegue in modo naturale fino alla conclusione dell'interazione.

Grazie a un sistema di profili personalizzati, inoltre, l'assistente può riconoscere i diversi membri della famiglia e adattare risposte e suggerimenti in base a preferenze, abitudini e persino allergie.

Lato domotica, Alexa+ consente di controllare dispositivi smart con comandi più intuitivi, gestire la riproduzione musicale su Amazon Music o avviare contenuti su Prime Video anche con richieste dettagliate. Il tutto nell'ambito di un ecosistema pensato per seguire l'utente fra diversi dispositivi, dagli speaker Echo alla Fire TV, fino allo smartphone.