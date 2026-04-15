Alexa+ è disponibile da oggi anche in Italia: ecco tutte le novità

Alexa+ è disponibile da oggi anche in Italia, in accesso anticipato: chiunque acquisti un dispositivo della linea Amazon Echo vi troverà integrata la nuova versione dell'assistente virtuale potenziata dall'intelligenza artificiale, mentre chi già possiede uno speaker compatibile riceverà l'aggiornamento.
Le novità sono sostanziali: Alexa+ abbandona la logica dei comandi rigidi e delle parole chiave in favore di un'interazione più naturale, basata sulle conversazioni e sul contesto in cui avvengono. Il nuovo assistente non solo è capace di comprendere richieste complesse, ma anche di effettuare azioni concrete.
La tecnologia su cui Alexa+ si basa non utilizza un singolo modello linguistico, bensì sfrutta l'infrastruttura cloud di Amazon Bedrock, che consente di alternare modelli differenti, fra cui anche Claude, scegliendo di volta in volta quello più adatto al compito.
Sul piano delle capacità operative, il nuovo assistente virtuale di Amazon può collegarsi a servizi esterni tramite API e completare azioni su richiesta: prenotare ristoranti, effettuare acquisti, gestire documenti inviati via e-mail oppure organizzare attività quotidiane.
Un nuovo modo di parlare con Alexa
Capace sulla carta di "leggere nella mente" degli utenti e capire a quale film stiano pensando, Alexa+ offre un'esperienza profondamente diversa per quanto concerne la conversazione. Dopo la prima attivazione, infatti, non è più necessario ripetere la parola "Alexa": il dialogo prosegue in modo naturale fino alla conclusione dell'interazione.
Grazie a un sistema di profili personalizzati, inoltre, l'assistente può riconoscere i diversi membri della famiglia e adattare risposte e suggerimenti in base a preferenze, abitudini e persino allergie.
Lato domotica, Alexa+ consente di controllare dispositivi smart con comandi più intuitivi, gestire la riproduzione musicale su Amazon Music o avviare contenuti su Prime Video anche con richieste dettagliate. Il tutto nell'ambito di un ecosistema pensato per seguire l'utente fra diversi dispositivi, dagli speaker Echo alla Fire TV, fino allo smartphone.
Prezzi e disponibilità
Durante la fase iniziale il servizio di Alexa+ sarà gratuito, mentre in futuro resterà incluso solo per gli abbonati ad Amazon Prime. Tutti gli altri utenti potranno averlo a un costo mensile di 22,99 euro.
Si tratta di una strategia che evidenzia chiaramente l'intenzione da parte di Amazon di rafforzare il valore dell'abbonamento a Prime, trasformando Alexa+ in uno dei suoi pilastri principali e guardando addirittura oltre l'hardware.
Nelle prossime settimane, infatti, Alexa+ sarà disponibile anche via browser, introducendo l'input testuale accanto a quello vocale e rendendo l'esperienza del nuovo assistente virtuale ancora più completa.