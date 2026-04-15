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Le vendite di PS5 sono quasi raddoppiate prima del rincaro

Mat Piscatella ha riportato che le vendite di PS5 sono quasi raddoppiate negli Stati Uniti durante la settimana che ha preceduto il rincaro del 4 aprile.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   15/04/2026
PS5 Slim

A quanto pare negli USA le vendite di PS5 sono quasi raddoppiate prima del rincaro avvenuto lo scorso 4 aprile: lo ha rivelato Mat Piscatella, citando i dati raccolti da Circana e confrontandoli con la stessa settimana del 2025.

"Non sorprende che le vendite settimanali di PlayStation 5 negli Stati Uniti, sia in termini di unità che di valore in dollari, abbiano raggiunto i livelli più alti del 2026 nella settimana che si è conclusa il 4 aprile, mentre si profilavano gli aumenti di prezzo", ha scritto Piscatella.

"La spesa per l'hardware videoludico negli USA durante quella settimana è stata quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente", ha aggiunto il senior director di Circana, confermando ciò che un po' tutti si aspettavano sarebbe accaduto.

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Messi di fronte a un nuovo e imminente aumento di prezzo, infatti, molti utenti che desideravano acquistare una PS5 non hanno indugiato oltre, portandosi a casa la console Sony poco prima che i rincari divenissero effettivi.

Una generazione come nessun'altra

L'annuncio degli aumenti di prezzo per PS5, PS5 Pro e PlayStation Portal ha confermato ancora una volta come questa generazione di console viva situazioni assolutamente inedite rispetto a quanto accaduto finora nella storia.

Ci ritroviamo infatti alle prese con console che costano molto più oggi rispetto al lancio, avvenuto ormai quasi sei anni fa: un lasso di tempo che in passato si sarebbe tradotto in una forte riduzione, dovuta principalmente all'ottimizzazione dei processi produttivi e al minor costo di fabbricazione.

#Sony #Dati di Vendita
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