A quanto pare negli USA le vendite di PS5 sono quasi raddoppiate prima del rincaro avvenuto lo scorso 4 aprile: lo ha rivelato Mat Piscatella, citando i dati raccolti da Circana e confrontandoli con la stessa settimana del 2025.
"Non sorprende che le vendite settimanali di PlayStation 5 negli Stati Uniti, sia in termini di unità che di valore in dollari, abbiano raggiunto i livelli più alti del 2026 nella settimana che si è conclusa il 4 aprile, mentre si profilavano gli aumenti di prezzo", ha scritto Piscatella.
"La spesa per l'hardware videoludico negli USA durante quella settimana è stata quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente", ha aggiunto il senior director di Circana, confermando ciò che un po' tutti si aspettavano sarebbe accaduto.
Messi di fronte a un nuovo e imminente aumento di prezzo, infatti, molti utenti che desideravano acquistare una PS5 non hanno indugiato oltre, portandosi a casa la console Sony poco prima che i rincari divenissero effettivi.
Una generazione come nessun'altra
L'annuncio degli aumenti di prezzo per PS5, PS5 Pro e PlayStation Portal ha confermato ancora una volta come questa generazione di console viva situazioni assolutamente inedite rispetto a quanto accaduto finora nella storia.
Ci ritroviamo infatti alle prese con console che costano molto più oggi rispetto al lancio, avvenuto ormai quasi sei anni fa: un lasso di tempo che in passato si sarebbe tradotto in una forte riduzione, dovuta principalmente all'ottimizzazione dei processi produttivi e al minor costo di fabbricazione.