A quanto pare negli USA le vendite di PS5 sono quasi raddoppiate prima del rincaro avvenuto lo scorso 4 aprile: lo ha rivelato Mat Piscatella, citando i dati raccolti da Circana e confrontandoli con la stessa settimana del 2025.

"Non sorprende che le vendite settimanali di PlayStation 5 negli Stati Uniti, sia in termini di unità che di valore in dollari, abbiano raggiunto i livelli più alti del 2026 nella settimana che si è conclusa il 4 aprile, mentre si profilavano gli aumenti di prezzo", ha scritto Piscatella.

"La spesa per l'hardware videoludico negli USA durante quella settimana è stata quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente", ha aggiunto il senior director di Circana, confermando ciò che un po' tutti si aspettavano sarebbe accaduto.

Messi di fronte a un nuovo e imminente aumento di prezzo, infatti, molti utenti che desideravano acquistare una PS5 non hanno indugiato oltre, portandosi a casa la console Sony poco prima che i rincari divenissero effettivi.