A quanto pare Starfield per Nintendo Switch 2 è stato classificato a Taiwan, anche se un dettaglio lascia perplessi: stando ai documenti del Taiwan Content Rating System, il gioco sarebbe dovuto uscire sulla console ibrida giapponese oggi, 15 aprile.

Anche la versione PS5 del titolo Bethesda era stata indicata come in uscita oggi, informazione che si è poi rivelata errata. Ciò tuttavia non dovrebbe essere sufficiente per bollare l'intera questione come sospetta: probabilmente è stata inserita quella data come semplice placeholder.

Ad ogni modo, è chiaro che bisognerà attendere un annuncio ufficiale per avere la conferma definitiva che Starfield approderà anche su Nintendo Switch 2, anche e soprattutto per via delle evidenti difficoltà tecniche che una conversione del genere comporta.

Fino a qualche giorno fa, infatti, si vociferava di quanto questa operazione fosse complessa e di come il progetto potesse non vedere mai la luce, in presenza di risultati qualitativi al di sotto delle aspettative.