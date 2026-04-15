A quanto pare Starfield per Nintendo Switch 2 è stato classificato a Taiwan, anche se un dettaglio lascia perplessi: stando ai documenti del Taiwan Content Rating System, il gioco sarebbe dovuto uscire sulla console ibrida giapponese oggi, 15 aprile.
Anche la versione PS5 del titolo Bethesda era stata indicata come in uscita oggi, informazione che si è poi rivelata errata. Ciò tuttavia non dovrebbe essere sufficiente per bollare l'intera questione come sospetta: probabilmente è stata inserita quella data come semplice placeholder.
Ad ogni modo, è chiaro che bisognerà attendere un annuncio ufficiale per avere la conferma definitiva che Starfield approderà anche su Nintendo Switch 2, anche e soprattutto per via delle evidenti difficoltà tecniche che una conversione del genere comporta.
Fino a qualche giorno fa, infatti, si vociferava di quanto questa operazione fosse complessa e di come il progetto potesse non vedere mai la luce, in presenza di risultati qualitativi al di sotto delle aspettative.
Intanto un'altra conversione fa discutere
Se è vero che portare Starfield su Nintendo Switch 2 non sarà semplice, nelle ultime ore si sta parlando parecchio di un'altra conversione che pare aver deluso un po' tutti: quella di Overwatch, che ha debuttato sulla nuova console ibrida senza i 60 fps promessi da Blizzard e con una qualità generale troppo simile a quella vista sull'originale Switch.
Non c'è dubbio che la piattaforma Nintendo disponga di tecnologie sorprendenti ed estremamente efficaci, come il supporto al DLSS, ma di fronte a esperienze molto impegnative anche e soprattutto per la CPU tutto ciò potrebbe non bastare.