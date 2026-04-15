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Lo studio di Prince of Persia: The Lost Crown è stato ripristinato da Ubisoft?

Stando ad alcune voci, Ubisoft avrebbe ripristinato il team di sviluppo autore di Prince of Persia: The Lost Crown, che starebbe proponendo nuove idee per un nuovo capitolo della serie.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   15/04/2026
Il protagonista di Prince of Persia: The Lost Crown
Prince of Persia The Lost Crown
Prince of Persia The Lost Crown
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Stando ad alcune voci, Ubisoft potrebbe aver ripristinato lo studio di Prince of Persia: The Lost Crown, consentendo al team di sviluppo di proporre nuove idee per portare avanti la serie con un nuovo capitolo.

"Ho sentito dire da alcune persone che il team principale di Prince of Persia: The Lost Crown ha ricevuto il via libera da Ubisoft per riunirsi e presentare nuove idee per il gioco", ha scritto un giornalista francese. "Non so altro e non voglio saperne di più: lasciamoli fare."

Per quanto si tratti solo di un rumor, anche una piccola possibilità che gli autori di The Lost Crown possano dare effettivamente un futuro alla saga farà falici i tanti giocatori che hanno apprezzato l'action platform pubblicato all'inizio del 2024.

Prince of Persia The Lost Crown rischiò di essere abbandonato, ma ora ha superato un altro grande traguardo Prince of Persia The Lost Crown rischiò di essere abbandonato, ma ora ha superato un altro grande traguardo

Peraltro lo scorso settembre il profilo ufficiale di Prince of Persia su X ha annunciato che The Lost Crown ha superato quota tre milioni di giocatori, questo prima che il gioco approdasse nel catalogo di Xbox Game Pass.

Una storia che chiede vendetta

Come certamente ricorderete, nell'ottobre del 2024 Ubisoft ha smantellato lo studio di Prince of Persia: The Lost Crown e negato la possibilità di un sequel per via di vendite che la casa francese considerava inferiori alle aspettative.

Col passare del tempo, tuttavia, The Lost Crown ha continuato a macinare numeri importanti e Ubisoft ha rilanciato il franchise realizzando diversi progetti, per quanto con fortune alterne.

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