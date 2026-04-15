Lo studio di Prince of Persia: The Lost Crown è stato ripristinato da Ubisoft?

Stando ad alcune voci, Ubisoft potrebbe aver ripristinato lo studio di Prince of Persia: The Lost Crown, consentendo al team di sviluppo di proporre nuove idee per portare avanti la serie con un nuovo capitolo.

"Ho sentito dire da alcune persone che il team principale di Prince of Persia: The Lost Crown ha ricevuto il via libera da Ubisoft per riunirsi e presentare nuove idee per il gioco", ha scritto un giornalista francese. "Non so altro e non voglio saperne di più: lasciamoli fare."

Per quanto si tratti solo di un rumor, anche una piccola possibilità che gli autori di The Lost Crown possano dare effettivamente un futuro alla saga farà falici i tanti giocatori che hanno apprezzato l'action platform pubblicato all'inizio del 2024.

Peraltro lo scorso settembre il profilo ufficiale di Prince of Persia su X ha annunciato che The Lost Crown ha superato quota tre milioni di giocatori, questo prima che il gioco approdasse nel catalogo di Xbox Game Pass.