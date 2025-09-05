Prince of Persia The Lost Crown rischiò di essere abbandonato, ma ora ha superato un altro grande traguardo

L'account ufficiale della serie Prince of Persia su X ha annunciato che Prince of Persia The Lost Crown ha superato i 3 milioni di giocatori . Si tratta di un grande traguardo, considerando anche che a un certo punto Ubisoft, l'editore, sembrava volerlo abbandonare, dopo aver smantellatoUbisoft Montpellier, lo studio di sviluppo .

Come ormai accade praticamente sempre, è stato dato il numero di giocatori e non quello delle vendite effettive perché Prince of Persia: The Lost Crown è giocabile anche tramite il servizio in abbonamento Ubisoft+.

Come accennato, poco dopo il lancio, Ubisoft aveva smantellato il team di sviluppo di The Lost Crown, negando anche la produzione di un seguito. Le presunte vendite di più di un milione di copie non erano state sufficienti per la dirigenza, nonostante non si stia parlando di una produzione enorme (è un metroidvania con grafica 2.5D). Nel volgere di pochi mesi, però, ci fu un deciso cambio di opinione, tanto che si parlò di ritorno in vita della serie a fronte di nuovi dati, considerati ottimi.

Da allora non si è parlato moltissimo di Prince of Persia The Lost Crown, vista anche la necessità di gestire The Rogue Prince of Persia, pubblicato quasi in contemporanea. I nuovi dati, però, mostrano di nuovo come si sia trattato di un titolo davvero sottovalutato, che ipotizziamo avrebbe potuto fare addirittura meglio, se avesse ricevuto maggiore supporto.