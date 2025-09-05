Svelati i requisiti PC di Football Manager 26: sono molto accessibili, ma è presente Denuvo

Sega ha aperto la pagina Steam di Football Manager 26 e al suo interno sono indicati i requisiti di sistema minimi e consigliati della versione PC, sulla carta accessibili anche configurazioni di fascia bassa o datate.
In particolare per soddisfare i consigliati si parla di un processore i5-9600 o un Ryzen 5 2600 da affiancare a una scheda video RTX 2060 o una RX 5600 XT e 12 GB di RAM. Contenuto anche il peso dell'installazione, solo 20 GB. Purtroppo non viene indicato il target di risoluzione e framerate, ma a ogni modo dubitiamo servirà un PC high-end per avere un'esperienza soddisfacente.
Confermato Denuvo
La nota negativa è la presenza di Denuvo, un sistema DRM progettato per combattere la pirateria specialmente nelle settimane iniziali dal lancio non particolarmente gradito dai giocatori per via del potenziale impatto negativo sulle prestazioni.
Di seguito i requisiti minimi e consigliati di Football Manager 26:
Minimi
- Sistema operativo: Windows 10 (con aggiornamento 22H2), Windows 11 (con aggiornamento 23H2)
- Processore: Desktop: Intel Core i3-530 o AMD FX-4100 Laptop: Intel Core i3-330M o AMD A6-5200 Requires SSE4.2 & SSSE3
- Memoria: 4 GB di RAM
- Scheda video: Desktop: NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon R9 380 o Intel HD 530 Laptop: NVIDIA GeForce GTX 960M o AMD Radeon R9 M375 o Intel HD 530 512MiB VRAM
- DirectX: Versione 11
- Spazio d'archiviazione: 20 GB di spazio disponibile
Consigliati
- Sistema operativo: Windows 11 - con aggiornamenti (23H2)
- Processore: Desktop: Intel Core i5-9600 o AMD Ryzen 5 2600 Laptop: Intel Core i5-1035G7 o AMD Ryzen 7 3750H
- Memoria: 12 GB di RAM
- Scheda video: Desktop: NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 5600 XT Laptop: NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile o AMD Radeon RX 6600M
- DirectX: Versione 11
- Spazio d'archiviazione: 20 GB di spazio disponibile
Al momento, Football Manager 26 non ha ancora una data di uscita precisa. La versione PC sarà disponibile su Steam, Epic Games Store e Windows Store.