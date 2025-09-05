Svelati i requisiti PC di Football Manager 26: sono molto accessibili, ma è presente Denuvo

Sega ha aperto la pagina Steam di Football Manager 26 e al suo interno sono indicati i requisiti di sistema minimi e consigliati della versione PC, sulla carta accessibili anche configurazioni di fascia bassa o datate.

In particolare per soddisfare i consigliati si parla di un processore i5-9600 o un Ryzen 5 2600 da affiancare a una scheda video RTX 2060 o una RX 5600 XT e 12 GB di RAM. Contenuto anche il peso dell'installazione, solo 20 GB. Purtroppo non viene indicato il target di risoluzione e framerate, ma a ogni modo dubitiamo servirà un PC high-end per avere un'esperienza soddisfacente.