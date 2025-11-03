3

Un video di 36 secondi celebra i 36 anni della serie Prince of Persia, mostrando i capitoli più celebri

La serie Prince of Persia ha compiuto 36 anni e ha festeggiato con un video di 36 che ripercorre i momenti più importanti della sua storia.

Il primo principe
Prince of Persia The Lost Crown
Per festeggiare i 36 anni della serie Prince of Persia, è stato pubblicato un video di 36 secondi che ne ripercorre i momenti salienti, ossia il giochi che più l'hanno rappresentata e caratterizzata. Si tratta di una lunga cavalcata, che mostra non solo l'evoluzione della proprietà intellettuale nata da Jordan Mechner, ma anche l'evoluzione dei videogiochi.

Quali giochi sono stati rappresentati?

Ma quali giochi sono stati rappresentati? Vi starete chiedendo. Vediamo l'elenco completo, con gli anni di uscita.

Da notare che la serie è composta anche da film, libri e altre opere, nonché da diverse opere mobile, che evidentemente non si è sentita la necessità di citare.

Attualmente siamo tutti in attesa che venga presentata la nuova versione del remake di Prince of Persia: Le sabbie del tempo, che è stato ricominciato dopo la delusione creata dai video della prima versione.

