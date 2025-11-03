Un video di 36 secondi celebra i 36 anni della serie Prince of Persia, mostrando i capitoli più celebri

Per festeggiare i 36 anni della serie Prince of Persia, è stato pubblicato un video di 36 secondi che ne ripercorre i momenti salienti, ossia il giochi che più l'hanno rappresentata e caratterizzata. Si tratta di una lunga cavalcata, che mostra non solo l'evoluzione della proprietà intellettuale nata da Jordan Mechner, ma anche l'evoluzione dei videogiochi.
Quali giochi sono stati rappresentati?
Ma quali giochi sono stati rappresentati? Vi starete chiedendo. Vediamo l'elenco completo, con gli anni di uscita.
- Prince of Persia - 1989
- Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame - 1993
- Prince of Persia 3D - 1999
- Prince of Persia: Le Sabbie del tempo - 2003
- Prince of Persia: Spirito Guerriero - 2004
- Prince of Persia: I due Troni - 2005
- Prince of Persia - 2008
- Prince of Persia: Le sabbie dimenticate - 2010
- Prince of Persia: The Lost Crown - 2024
- The Rogue Prince of Persina - 2025
Da notare che la serie è composta anche da film, libri e altre opere, nonché da diverse opere mobile, che evidentemente non si è sentita la necessità di citare.
Attualmente siamo tutti in attesa che venga presentata la nuova versione del remake di Prince of Persia: Le sabbie del tempo, che è stato ricominciato dopo la delusione creata dai video della prima versione.