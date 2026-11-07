World of Warcraft: Forever è il miglior lancio di sempre per l'MMORPG di Blizzard

A pochi giorni dal debutto, World of Warcraft: Forever ha già raggiunto un traguardo storico: la nuova versione dell'MMORPG di Blizzard ha fatto registrare il più grande lancio nella storia del franchise.
La conferma è arrivata direttamente da Blizzard, che con un messaggio pubblicato sui social ha ringraziato la community per l'accoglienza e il sostegno. In particolare, la casa di Irvine afferma che Forever ha fatto segnare il miglior lancio di sempre per numero massimo di giocatori contemporanei, superando anche alcune delle espansioni più celebri della storia della serie, come Wrath of the Lich King.
Non solo. Secondo Blizzard, si tratta anche del contenuto che ha registrato il "più alto numero di giocatori di ritorno nella storia di WoW", un dato che suggerisce come il progetto sia riuscito a convincere molti veterani a tornare sui server di Azeroth. Purtroppo la compagnia non ha condiviso cifre precise sull'affluenza, ma durante il periodo di beta erano già stati creati quasi nove milioni di personaggi.
Cos'è World of Warcraft: Forever
Il risultato appare particolarmente significativo considerando la natura stessa del progetto. Invece di proseguire lungo la strada intrapresa dal World of Warcraft moderno, World of Warcraft: Forever propone una reinterpretazione delle origini dell'MMORPG, costruita attorno a un'Azeroth alternativa che si colloca prima degli eventi del gioco originale.
L'obiettivo è recuperare alcuni degli elementi che avevano contribuito al successo del World of Warcraft degli esordi, come una maggiore enfasi sull'esplorazione, sulla progressione del personaggio, sul senso di rischio e sulle interazioni sociali tra i giocatori. Allo stesso tempo, Blizzard ha introdotto una veste grafica aggiornata e numerosi miglioramenti pensati per rendere l'esperienza più moderna senza snaturarne le fondamenta.
La nuova esperienza non si limita tuttavia a riproporre contenuti già conosciuti. Blizzard ha infatti arricchito il mondo di gioco con oltre mille nuove missioni, aree inedite da esplorare, dungeon, segreti e linee narrative originali pensate sia per i veterani sia per chi si avvicina per la prima volta ad Azeroth. Il progetto introduce inoltre la nuova razza degli Skyborne, ulteriori combinazioni tra razze e classi e un programma di aggiornamenti che continuerà ad ampliare il mondo di gioco nei mesi successivi al lancio. Se vi abbiamo incuriosito e volete saperne di più, vi rimandiamo al nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su World of Warcraft: Forever.