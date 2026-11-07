World of Warcraft: Forever è il miglior lancio di sempre per l'MMORPG di Blizzard

Non solo. Secondo Blizzard, si tratta anche del contenuto che ha registrato il " più alto numero di giocatori di ritorno nella storia di WoW ", un dato che suggerisce come il progetto sia riuscito a convincere molti veterani a tornare sui server di Azeroth. Purtroppo la compagnia non ha condiviso cifre precise sull'affluenza, ma durante il periodo di beta erano già stati creati quasi nove milioni di personaggi .

La conferma è arrivata direttamente da Blizzard, che con un messaggio pubblicato sui social ha ringraziato la community per l'accoglienza e il sostegno. In particolare, la casa di Irvine afferma che Forever ha fatto segnare il miglior lancio di sempre per numero massimo di giocatori contemporanei , superando anche alcune delle espansioni più celebri della storia della serie, come Wrath of the Lich King.

A pochi giorni dal debutto, World of Warcraft: Forever ha già raggiunto un traguardo storico: la nuova versione dell'MMORPG di Blizzard ha fatto registrare il più grande lancio nella storia del franchise .

Cos'è World of Warcraft: Forever

Il risultato appare particolarmente significativo considerando la natura stessa del progetto. Invece di proseguire lungo la strada intrapresa dal World of Warcraft moderno, World of Warcraft: Forever propone una reinterpretazione delle origini dell'MMORPG, costruita attorno a un'Azeroth alternativa che si colloca prima degli eventi del gioco originale.

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L'obiettivo è recuperare alcuni degli elementi che avevano contribuito al successo del World of Warcraft degli esordi, come una maggiore enfasi sull'esplorazione, sulla progressione del personaggio, sul senso di rischio e sulle interazioni sociali tra i giocatori. Allo stesso tempo, Blizzard ha introdotto una veste grafica aggiornata e numerosi miglioramenti pensati per rendere l'esperienza più moderna senza snaturarne le fondamenta.

La nuova esperienza non si limita tuttavia a riproporre contenuti già conosciuti. Blizzard ha infatti arricchito il mondo di gioco con oltre mille nuove missioni, aree inedite da esplorare, dungeon, segreti e linee narrative originali pensate sia per i veterani sia per chi si avvicina per la prima volta ad Azeroth. Il progetto introduce inoltre la nuova razza degli Skyborne, ulteriori combinazioni tra razze e classi e un programma di aggiornamenti che continuerà ad ampliare il mondo di gioco nei mesi successivi al lancio. Se vi abbiamo incuriosito e volete saperne di più, vi rimandiamo al nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su World of Warcraft: Forever.