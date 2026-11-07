The Expanse: Osiris Reborn ha coinvolto uno storico sceneggiatore di Dragon Age

Emergono nuovi dettagli su The Expanse: Osiris Reborn, il gioco di ruolo sci-fi di Owlcat Games che richiama per diversi aspetti la celebre serie Mass Effect. Il progetto può ora contare su una figura di grande spessore: David Gaider, storico sceneggiatore che ha contribuito alla realizzazione di alcuni dei GDR più apprezzati degli ultimi anni. Sebbene non abbia mai lavorato direttamente a Mass Effect, il suo contributo alla narrazione di Osiris Reborn potrebbe aiutare il gioco a ricreare lo spirito narrativo della saga di BioWare.
Il contributo di David Gaider
David Gaider, come anticipato, fa parte del team di sceneggiatori di The Expanse: Osiris Reborn. Nel corso della sua carriera ha lavorato a Baldur's Gate 2 e contribuito alla creazione di alcuni personaggi iconici di Star Wars: Knights of the Old Republic, per poi guidare il comparto narrativo di Dragon Age: Origins. Parliamo quindi di un professionista con una notevole esperienza nel genere, il cui contributo potrebbe rivelarsi prezioso per la componente narrativa del nuovo GDR, anche se il suo coinvolgimento sembra essere limitato ad alcuni aspetti specifici.
"Oltre al mio lavoro presso Summerfall, ho anche collaborato con il team di Owlcat Games a The Expanse: Osiris Reborn, concentrandomi su alcuni aspetti della narrazione del gioco", ha detto Gaider in un post su Bluesky. "The Expanse è da tempo una delle mie serie preferite, quindi ovviamente ho colto al volo l'opportunità di partecipare al progetto."
Ha poi pubblicato un video in cui il team presenta alcuni aggiornamenti sul gioco: "Il team di Owlcat è stato davvero fantastico, è una vera gioia. Una cosa che apprezzo particolarmente è la loro disponibilità nei confronti dei fan". Il video mostra il nuovo modello predefinito del protagonista maschile e presenta anche il relativo doppiatore, Blythe Melin, che darà voce anche a J, il fratello gemello del Capitano. Per conoscere invece gli interpreti scelti per la protagonista femminile e per gli altri personaggi, sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti.
Un titolo interessante
The Expanse: Osiris Reborn è atteso per la primavera del 2027 su PC, Xbox Series X|S e PS5. Se siete appassionati di Mass Effect e cercate una nuova esperienza che richiami la celebre saga di BioWare, il GDR di Owlcat Games potrebbe essere un titolo da tenere d'occhio, soprattutto considerata la recente notizia sulla cancellazione del nuovo progetto. Osiris Reborn sembra trattare con grande attenzione la licenza di The Expanse, proponendo un comparto visivo di notevole impatto e una struttura di gioco che, almeno dalle nostre prime impressioni, appare già piuttosto solida, seppur con alcuni aspetti ancora da perfezionare.
Potete approfondire la questione leggendo il nostro provato di The Expanse: Osiris Reborn, nel quale abbiamo raccolto tutte le nostre impressioni. La sfida per Owlcat Games è comunque ambiziosa, ma le premesse sembrano incoraggianti. Non resta quindi che attendere il lancio per scoprire se il risultato finale sarà all'altezza delle aspettative. Nel frattempo, il gioco ha già superato il milione di liste dei desideri, confermando l'interesse del pubblico.