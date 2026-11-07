The Expanse: Osiris Reborn ha coinvolto uno storico sceneggiatore di Dragon Age

Emergono nuovi dettagli su The Expanse: Osiris Reborn , il gioco di ruolo sci-fi di Owlcat Games che richiama per diversi aspetti la celebre serie Mass Effect. Il progetto può ora contare su una figura di grande spessore: David Gaider , storico sceneggiatore che ha contribuito alla realizzazione di alcuni dei GDR più apprezzati degli ultimi anni. Sebbene non abbia mai lavorato direttamente a Mass Effect, il suo contributo alla narrazione di Osiris Reborn potrebbe aiutare il gioco a ricreare lo spirito narrativo della saga di BioWare.

Il contributo di David Gaider

David Gaider, come anticipato, fa parte del team di sceneggiatori di The Expanse: Osiris Reborn. Nel corso della sua carriera ha lavorato a Baldur's Gate 2 e contribuito alla creazione di alcuni personaggi iconici di Star Wars: Knights of the Old Republic, per poi guidare il comparto narrativo di Dragon Age: Origins. Parliamo quindi di un professionista con una notevole esperienza nel genere, il cui contributo potrebbe rivelarsi prezioso per la componente narrativa del nuovo GDR, anche se il suo coinvolgimento sembra essere limitato ad alcuni aspetti specifici.

"Oltre al mio lavoro presso Summerfall, ho anche collaborato con il team di Owlcat Games a The Expanse: Osiris Reborn, concentrandomi su alcuni aspetti della narrazione del gioco", ha detto Gaider in un post su Bluesky. "The Expanse è da tempo una delle mie serie preferite, quindi ovviamente ho colto al volo l'opportunità di partecipare al progetto."

Ha poi pubblicato un video in cui il team presenta alcuni aggiornamenti sul gioco: "Il team di Owlcat è stato davvero fantastico, è una vera gioia. Una cosa che apprezzo particolarmente è la loro disponibilità nei confronti dei fan". Il video mostra il nuovo modello predefinito del protagonista maschile e presenta anche il relativo doppiatore, Blythe Melin, che darà voce anche a J, il fratello gemello del Capitano. Per conoscere invece gli interpreti scelti per la protagonista femminile e per gli altri personaggi, sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti.