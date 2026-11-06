The Expanse: Osiris Reborn presenta il nuovo protagonista maschile e il suo doppiatore

Aggiornamento di fattezze

La scelta di aggiornare l'aspetto del personaggio nasce dalla volontà di renderlo più coerente con il mondo di The Expanse, ma anche dalle proteste di alcuni che non gradivano il modello precedente. Il precedente design è stato quindi rivisto, con un modello più curato e dettagliato e dall'aspetto meno generico. Gli sviluppatori sottolineano comunque che il protagonista sarà completamente personalizzabile e che quello mostrato è solo il modello di partenza.

Blythe Melin, che ha già lavorato a produzioni come Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Diablo IV e Ready or Not, darà voce sia al Capitano sia a J. I due personaggi sono gemelli, ma hanno caratteri differenti. Il primo è il personaggio attraverso cui il giocatore vive la storia, mentre il secondo è un comprimario.

L'attore ha descritto il doppio ruolo come un'esperienza particolarmente impegnativa, soprattutto per la necessità di evitare che i due fratelli risultassero troppo simili. "Dare voce sia al Capitano sia a J è stato un piacere straordinario e una sfida particolare rispetto agli altri lavori che ho svolto nei videogiochi. Interpretare due personaggi biologicamente imparentati ha richiesto un lavoro complesso, perché per me era importante fare in modo che nessuno dei due risultasse piatto o troppo simile all'altro", ha spiegato Melin.

La difficoltà è stata accentuata dalla presenza di numerosi dialoghi e percorsi narrativi, che richiedono di caratterizzare i personaggi attraverso atteggiamenti e modi di esprimersi riconoscibili. La distinzione tra i due fratelli è stata resa più semplice dal fatto che J possiede una personalità già ben definita, sulla quale hanno lavorato anche sceneggiatori e director.

Per conoscere il doppiaggio della protagonista femminile e degli altri membri del gruppo bisognerà attendere ulteriori comunicazioni, che non mancheremo di riportare. The Expanse: Osiris Reborn è previsto per la primavera del 2027 su PC, attraverso Steam, Epic Games Store e GOG, e su PlayStation 5 e Xbox Series X e S. C'è da attenderlo con una certa ansia, stando a quello che abbiamo avuto modo di provare.