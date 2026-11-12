The Expanse: Osiris Reborn mostrato con un nuovo video di gameplay pieno di missioni, combattimenti e compagni

Owlcat Games ha pubblicato un nuovo filmato di gameplay di The Expanse: Osiris Reborn , presentato durante la cerimonia dei Golden Joystick Awards . Il video offre uno sguardo più approfondito alle missioni del gioco di ruolo ambientato nell'universo fantascientifico di The Expanse, mostrando alcune delle situazioni che i giocatori dovranno affrontare nel corso dell'avventura.

Il trailer

Gli sviluppatori hanno colto l'occasione per ringraziare la community per il sostegno ricevuto nella categoria Most Wanted Game dei Golden Joystick Awards, nella quale il titolo era candidato. Il nuovo filmato si concentra in particolare su una missione che prende avvio da una situazione quasi banale: decidere di aiutare uno sconosciuto. Una scelta che, come anticipato dal team, può trasformarsi rapidamente in un'avventura molto più complicata.

La sequenza mostra il protagonista mentre esplora una miniera abbandonata, si confronta con un gruppo di pirati e cerca indizi per ricostruire quanto accaduto. Non mancano naturalmente gli scontri, compresi quelli in assenza di gravità, che rappresentano uno degli elementi caratteristici dell'ambientazione spaziale della serie. Il filmato suggerisce inoltre che le decisioni e le interazioni con gli altri personaggi potranno avere conseguenze sulla vita delle persone incontrate durante il viaggio.

Tra i personaggi presentati compare Polly; gli sviluppatori hanno confermato che sarà possibile reclutarla successivamente come compagna, ampliando così il gruppo di personaggi che accompagneranno il giocatore. Si tratta di un dettaglio che offre un primo indizio sulla struttura delle relazioni e sul sistema di reclutamento dei membri del gruppo.

Owlcat Games ha inoltre annunciato una novità relativa alle lingue supportate. Al lancio, The Expanse: Osiris Reborn includerà i sottotitoli in portoghese brasiliano, che si aggiungeranno a quelli già confermati in inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo e cinese semplificato.