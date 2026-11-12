Intergalactic: The Heretic Prophet è nelle fasi finali dello sviluppo, nel 2027 arriveranno nuove informazioni

Intergalactic: The Heretic Prophet , la nuova proprietà intellettuale di Naughty Dog, sarebbe entrato nella fase conclusiva della produzione . A confermarlo è stato Neil Druckmann, responsabile dello studio e direttore creativo del progetto, nel corso di un'intervista al podcast Revenge Of. Secondo quanto dichiarato, il team è attualmente impegnato nelle ultime operazioni di perfezionamento e rifinitura, in vista del completamento del gioco. Insomma, è una fonte decisamente autorevole.

Lucidature

"Lo stiamo perfezionando e lucidando", ha spiegato Druckmann, lasciando intendere che lo sviluppo abbia raggiunto uno stadio piuttosto avanzato. Non è stata tuttavia fornita una finestra di lancio, né sono stati comunicati dettagli più precisi sulle tempistiche necessarie per completare il progetto.

Durante la conversazione, Druckmann ha anche descritto alcune delle influenze che caratterizzeranno l'esperienza. Intergalactic viene presentato come una combinazione di elementi provenienti da tre importanti serie dello studio e della storia di Naughty Dog: Jak and Daxter, Uncharted e The Last of Us. L'impressione, quindi, è che lo studio voglia mettere in campo tutte le sue competenze per il gioco.

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Un altro passaggio interessante riguarda il materiale che Naughty Dog intende mostrare nel corso del prossimo anno. Stando alle anticipazioni di Druckmann, nel 2027 dovrebbero essere presentati gameplay e storia, offrendo finalmente un quadro più concreto delle caratteristiche del progetto. Si tratterebbe di un aggiornamento significativo per un titolo che, dopo il suo annuncio, è rimasto relativamente lontano dai riflettori e di cui, effettivamente, si sa davvero pochissimo.

Druckmann ha inoltre anticipato che il cast comprenderà altri attori conosciuti, oltre a quelli già presentati. La loro identità, però, non verrà necessariamente svelata prima della pubblicazione: secondo quanto spiegato, alcuni interpreti saranno scoperti direttamente giocando, attraverso lo svolgimento della storia.

Per il momento non ci sono indicazioni ufficiali sulla data di uscita o sulle piattaforme di destinazione oltre a quelle già note. Il 2027 dovrebbe comunque rappresentare un anno importante per Intergalactic: The Heretic Prophet. Non sappiamo se sarà l'anno di uscita, ma sicuramente sarà l'anno in cui ne sapremo di più.