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Il monitor QD-OLED Lenovo Legion da 26,5" e 240 Hz è su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il monitor QD-OLED Lenovo Legion da 26,5" a prezzo scontato, con immagini estremamente nitide e gameplay immersivi.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   12/11/2026
Monitor QD-OLED Lenovo Legion

Su Amazon è attualmente disponibile il monitor QD-OLED Lenovo Legion da 26,5" a 389,92 € rispetto al prezzo consigliato di 549 €, permettendoti di risparmiare il 29%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

AMD Freesync Premium, HDR10 e altre caratteristiche

Questo monitor presenta un design NearEdgeless a 3 lati e ha una risoluzione 2560 x 1440. Si tratta di un prodotto con display QD-OLED, una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di soli 0,03 ms per gameplay estremamente fluidi. Inoltre, la risoluzione QHD offre una copertura dello spazio colore DCI-P3 del 99%, mentre il display supporta le tecnologie AMD FreeSync Premium e VESA Adaptive Sync. Lato connettività troviamo una porta USB-C, due porte HDMI 2.1 e tre porte USB-A.

Monitor QD-OLED Lenovo Legion
Monitor QD-OLED Lenovo Legion

Si tratta quindi di un prodotto molto valido, che ti permetterà di godere di gameplay fluidi e immagini immersive. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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