C'è una cosa in cui SEGA non è mai riuscita a eguagliare Nintendo: la capacità di tramutare la sua mascotte di punta in un perfetto jolly, capace di adattarsi con disinvoltura ai generi più disparati. Non che il buon Sonic non ci abbia provato nel corso degli anni. Purtroppo per lui, raramente si è reso protagonista di titoli o serie davvero memorabili capaci di allontanarlo dal solito correre a perdifiato tra un livello e l'altro. Sonic Racing: CrossWorlds, tuttavia, è lì a dimostrare che c'è sempre margine per migliorare. L'ultimo capitolo di una serie nata un paio di generazioni di console addietro non si è limitato a essere un ottimo racing: complice un Mario Kart World che ha convinto, ma non come ci si sarebbe aspettati, è persino stato in grado di reggere lo sguardo dell'acerrimo rivale. Pur non vantando un curriculum eccelso quanto quello dell'idraulico più famoso del mondo, il porcospino velocista è insomma capace di moti d'orgoglio e colpi di reni di tutto rispetto. Una premessa necessaria per parlare di Sonic Pico Park, titolo che inevitabilmente è stato accolto in modo controverso dai fan. Nell'anno del trentacinquesimo anniversario della mascotte, difatti, era lecito aspettarsi ben altro che un platform bidimensionale dall'estetica così minimalista. Al tempo stesso, questa rilettura in salsa SEGA di un gioco pubblicato nel 2016 è tutt'altro che un pessimo gioco. Soprattutto se potete contare su un affiatato gruppo di amici.

Insieme o non se ne fa niente L'originale Pico Park era un titolo minuscolo, minimale nell'aspetto e votato unicamente al multiplayer. Si poteva giocare solo in compagnia di almeno un amico, per un massimo di otto partecipanti. La conformazione dei livelli, in alcuni casi, cambiava in base al numero di partecipanti e tutto ruotava intorno alla cooperazione. Per raggiungere il traguardo, i gatti stilizzati protagonisti dell'avventura dovevano necessariamente aiutarsi vicendevolmente per superare i tanti ostacoli disseminati lungo il percorso. Estetica ridotta ai minimi termini, gameplay facile da padroneggiare, sistema di controllo essenziale. Un'idea semplicissima che, anche grazie ai sequel, ha permesso alla serie di vendere ben 8,5 milioni di copie. Sonic Pico Park, per farla breve, è lo stesso gioco, opportunamente ampliato e potenziato, con Sonic e i suoi amici come protagonisti. Il menù principale anche questa volta non lascerà scampo ai giocatori solitari. In locale, oppure cercando in rete, non avrete altra scelta che trovare qualcuno con cui condividere l'esperienza. Come per il capostipite, il numero massimo di partecipanti è otto in totale, con livelli che cambiano dimensioni e meccanismi con cui interagire in base al numero di utenti in partita. Superata questa formalità, verrete introdotti alle modalità vere e proprie. Il cuore principale di Sonic Pico Park prende il nome di Mondo, una raccolta di sessanta livelli, suddivisi in categorie sulla base delle specifiche meccaniche introdotte nel gameplay. Sonic Pico Park è un perfetto meccanismo che conduce al caos più totale nella maggior parte delle situazioni che propone Rispetto al gioco originale, tanto per cominciare, oltre ai classici gatti stilizzati potrete selezionare Sonic, Tails, Shadow e altri personaggi tratti dal mondo immaginifico di SEGA. Inoltre, ritmo e level design sono stati adeguati per ospitare il sonico porcospino e la sua compagine. Ciò significa che già nei primi livelli dovrete correre a perdifiato per raggiungere la meta, affrontare giri della morte, raccogliere anelli per superare indenni barriere elettrificate, essere pronti a rimbalzare contro respingenti che sembrano essere stati trapiantati dalla Casino Night Zone. Il concetto di fondo, come già anticipato, è molto semplice: da soli non si va da nessuna parte. Per attivare alcuni meccanismi dovrete piazzarvi su una bilancia insieme ai vostri compagni. Per raggiungere una chiave dovrete sfruttare l'effetto fionda garantito dalla corda che vi lega agli altri personaggi. Per scalare una parete dovrete creare una vera e propria scala coordinandovi con gli altri giocatori. Naturalmente potrete eventualmente sfruttare le abilità speciali di cui godono alcuni personaggi. Knuckles può planare per una manciata di secondi, Tails persino trasportare in volo un compagno, tutti vantaggi che vi verranno garantiti, quando necessari per completare il livello di turno, anche selezionando altri personaggi. Ogni gruppo di livelli introduce una meccanica specifica, un ostacolo che si ripresenta puntualmente, un impedimento che altera la cooperazione. L'hud praticamente non esiste. Anche perché il gioco è così semplice, che non ha bisogno di chissà quali indicatori a schermo La formula prevede un pizzico di trial & error. Inoltre, spesso i pericoli maggiori sorgeranno a causa dei vostri stessi amici. Gli sprite dei personaggi non si compenetrano tra loro. Ciò significa che spesso verrete spinti, lanciati o deviati verso morte certa a causa dell'improvviso arresto, di una mossa inaspettata o di un plateale errore di un compagno. Situazioni di questo tipo capiteranno di continuo e, senza mezzi termini, sono il vero punto forte dell'intera esperienza. I game over da fuoco amico, insomma, sono il sale di Sonic Pico Park. Ciò non significa che il gioco, di per sé, sia completamente privo di mordente. A innescare questi siparietti comici, difatti, c'è un level design mai troppo intricato, ma stuzzicante al punto giusto. Le trappole, i salti, i meccanismi da attivare sono disseminati con efficacia. Sezioni in cui bisogna sfruttare la velocità di Sonic e compagnia si alternano ad altre in cui bisogna calcolare al millimetro il salto successivo. Non mancano nemmeno vere e proprie battaglie coi boss in cui fuggire da un Metal Sonic evidentemente stizzito o distruggere, un pezzo dopo l'altro, l'ennesimo mech costruito dal Dr. Robotnik. Le animazioni e le espressioni dei personaggi contribuiscono a strappare qualche risata Sonic Pico Park, tuttavia, sceglie scientemente la strada della semplicità. Ogni livello è completabile nel giro di due minuti al massimo. Gli ostacoli presenti sul percorso sono pochi. Quasi sempre si intuisce al volo come disinnescare una trappola o attivare il meccanismo che permette di proseguire. Quattro ore al massimo sono un tempo più che sufficiente per completare i 60 livelli inclusi nella modalità Mondo e difficilmente avrete voglia di un secondo giro, pur cambiando completamente compagnia. Il gioco è divertente finché è capace di sorprendere il gruppo, di innescare involontarie reazioni pericolose per la sopravvivenza di tutti, di stimolare un rapido brainstorming nel tentativo di trovare tutti insieme la soluzione al piccolo enigma di turno. L'assenza di ricompense al termine di ogni livello e il mancato senso di scoperta sono due fattori che inchiodano Sonic Pico Park alla sua essenza estremamente effimera.

Modalità divertenti, ma effimere Fortunatamente ci sono delle modalità alternative, votate alla competizione, che incrementano, almeno virtualmente, la longevità della produzione. Virtualmente, perché soprattutto in questo caso si tratta di partite dal respiro estremamente contenuto, che non aggiungono chissà cosa alla formula nel suo complesso. In certi casi il personaggio con la giusta abilità vi renderà la vita più semplice o vi fornirà un modo alternativo per venire a capo del medesimo enigma Sfida vi spingerà ad accumulare più anelli degli avversari in arene che presentano diverse trappole e ostacoli. Battaglia delle Sfere è una sorta di rilettura dei livelli bonus di Sonic 3, proposta attraverso una visuale a volo d'uccello, quelli in cui bisognava passare attraverso le palle blu, evitando quelle rosse. La Modalità Infinita tramuta il gioco in una sorta di endless runner in cui vince chi riesce a sopravvivere più a lungo su un percorso che si riempirà progressivamente di pericoli, burroni e nemici. Tutte queste modalità alternative offrono un divertimento palpabile, ma purtroppo destinato a esaurirsi molto rapidamente. Minimale, come accennato, il comparto estetico. Gli sprite dei vari personaggi sono deliziosi, animati da movenze simpatiche, ma si muoveranno in scenari quasi completamente vuoti, composti da forme geometriche dai colori uniformi, in cui solo pulsanti, nemici e ostacoli si distinguono grazie a un design che richiama gli elementi equivalenti dei capitoli bidimensionali di Sonic. Lo stile, insomma, è fortemente divisivo. Qualcuno lo troverà peculiare, altri lo detesteranno lamentandone la marcata povertà di dettagli.

Conclusioni Versione testata PlayStation 5 Digital Delivery Steam, PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo eShop Prezzo 9.99 € Multiplayer.it 7.0 Lettori ND Il tuo voto Sonic Pico Park è un divertentissimo party game. Collaborare con amici in locale o online per raggiungere l'agognata meta regala risate a profusione. Il level design non è mai particolarmente sorprendente, ma riesce nel compito di mettere in difficoltà i partecipanti, loro malgrado spesso spinti più a mettersi i bastoni tra le ruote che ad aiutarsi. Purtroppo, si tratta di un party game quasi totalmente privo di rigiocabilità. Completati i 60 livelli e affrontate un paio di volte le modalità alternative, Sonic Pico Park ha sostanzialmente dato tutto ciò che aveva da dare. Il prezzo budget di dieci euro rende il compromesso più accettabile. Ma apprezzerete questo divertente platform solo mettendo in conto che difficilmente vi terrà impegnati per più di un paio di pomeriggi. La qualità, tuttavia, c'è eccome.