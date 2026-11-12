È stato pubblicato un nuovo trailer di Dungeons of DUSK: il gioco è completo, ma si valuta l'Accesso Anticipato

Il team di sviluppo di Dungeons of DUSK ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al gioco, accompagnato da una novità sul fronte musicale: il brano principale è stato composto da Andrew Hulshult, musicista noto per il suo lavoro sulle colonne sonore di diversi sparatutto, tra cui DUSK , DOOM Eternal e Quake Champions . La traccia, intitolata proprio "Dungeons of DUSK", è già disponibile sulle principali piattaforme di streaming, tra cui Spotify, Apple Music e Bandcamp.

La difficoltà con le versioni console

Il nuovo filmato è stato utilizzato anche per aggiornare la community sullo stato dei lavori. Secondo quanto comunicato dagli sviluppatori, il gioco è ormai sostanzialmente completo e la parte principale dello sviluppo può considerarsi conclusa. Restano tuttavia alcuni problemi tecnici da risolvere prima della pubblicazione definitiva, soprattutto per quanto riguarda le conversioni sulle diverse piattaforme.

In particolare, il motore utilizzato per realizzare il progetto, Construct 3, sta rendendo più complicato del previsto il lavoro necessario per portare Dungeons of DUSK su console. Sono emerse inoltre alcune difficoltà di minore entità nelle versioni Windows e Linux. Il team vuole sistemare questi aspetti e assicurarsi che il gioco sia pronto per il debutto su tutte le piattaforme previste, comprese quelle mobile.

È proprio in relazione a queste difficoltà che gli sviluppatori hanno deciso di coinvolgere direttamente la community nella scelta della strategia di pubblicazione. Le possibilità attualmente considerate sono due: aspettare che tutte le versioni siano state completate, tradotte e preparate per il lancio contemporaneo, oppure distribuire nel frattempo una versione in Accesso Anticipato su Steam, proposta a un prezzo scontato.

Questa seconda soluzione permetterebbe ai giocatori interessati di provare il titolo prima della pubblicazione definitiva, mentre il team di sviluppo continuerebbe a lavorare sulle problematiche tecniche e sulle conversioni. La prima opzione, invece, comporterebbe un'attesa più lunga, ma consentirebbe di presentare il gioco già completo su tutte le piattaforme.

Al momento non è stata annunciata una data di uscita definitiva.