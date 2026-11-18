La novità è stata scoperta da Android Authority analizzando il codice della versione 8.2 di Google Foto. Non è ancora disponibile per gli utenti e non è possibile stabilire quando verrà distribuita. Le informazioni provengono infatti da un'analisi preliminare dell'applicazione e descrivono funzionalità ancora in fase di sviluppo.

Google potrebbe rendere più utile il guardaroba digitale integrato in Google Foto con una nuova funzione dedicata alla scelta degli abiti . Si chiama "Build a fit" e, stando alle tracce individuate nell'ultima versione dell'app, dovrebbe suggerire automaticamente come combinare i capi di abbigliamento presenti nella propria collezione.

Google Foto, come funzionerà la nuova funzione Build a fit

La funzione Wardrobe, già introdotta da Google, sfrutta l'intelligenza artificiale per riconoscere i vestiti nelle fotografie personali e organizzare un guardaroba virtuale. Gli utenti possono quindi combinare manualmente i diversi capi per creare nuovi abbinamenti, selezionando fino a sei elementi per ciascun outfit.

Guardaroba digitale di Google

Il limite dell'attuale implementazione è proprio la necessità di scegliere autonomamente ogni componente. Build a fit potrebbe superare questo ostacolo introducendo suggerimenti automatici. Nel codice sono state individuate alcune stringhe che fanno riferimento alla nuova sezione, accompagnate dalla frase "Can't decide what to wear today?", ovvero "Non sai cosa indossare oggi?".

Tra le opzioni previste compare anche "Surprise me", traducibile con "Sorprendimi". Selezionandola, Google Foto dovrebbe proporre un abbinamento utilizzando gli indumenti già riconosciuti e catalogati nel guardaroba digitale. Non è ancora chiaro se il sistema genererà una sola combinazione oppure presenterà diverse alternative tra cui scegliere.

Un'altra voce individuata nell'applicazione è "Choose items manually", che indica la possibilità di selezionare personalmente i vestiti. Questa modalità potrebbe affiancare i suggerimenti automatici, lasciando agli utenti il controllo sulla composizione degli outfit. Potrebbe inoltre consentire di modificare singoli elementi di un abbinamento suggerito, sostituendo per esempio una maglia senza dover ricreare l'intera combinazione.

Al momento non ci sono indicazioni sulle informazioni che l'intelligenza artificiale utilizzerà per formulare i propri suggerimenti. Non sappiamo, per esempio, se Google Foto terrà conto delle condizioni meteorologiche, degli impegni presenti nel calendario o degli abiti indossati più frequentemente. L'integrazione con altri servizi Google potrebbe rendere i consigli più pertinenti, distinguendo tra un abbigliamento adatto a una giornata di pioggia e uno pensato per un'occasione particolare.

La funzione non è stata ancora attivata nemmeno sui dispositivi utilizzati per l'analisi del codice. Questo suggerisce che lo sviluppo potrebbe trovarsi in una fase iniziale e che alcune delle opzioni individuate potrebbero cambiare prima dell'eventuale distribuzione.

Google sta quindi valutando un ulteriore utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno della propria galleria fotografica, andando oltre l'organizzazione e la modifica delle immagini. Se Build a fit arriverà effettivamente nella versione pubblica, Google Foto potrebbe trasformarsi anche in uno strumento per gestire il guardaroba quotidiano, con suggerimenti costruiti a partire dai vestiti che si possiedono già. Al momento, però, non sono stati comunicati né una data di uscita né i Paesi coinvolti nella distribuzione.