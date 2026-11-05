Sony rassicura su PS6: lo sviluppo procede come da programma nonostante la crisi delle RAM

La CFO ha poi spiegato che il prossimo anno fiscale , che inizierà nell'aprile 2027, segnerà l'avvio degli investimenti dedicati alla nuova piattaforma . Pur senza menzionare direttamente PlayStation 6, Sony ha ribadito che la futura console rappresenta un elemento centrale della propria strategia di crescita a lungo termine e che ulteriori dettagli verranno comunicati al momento opportuno.

Come riportato da VGC, durante la presentazione dei risultati, il direttore finanziario di Sony, Lin Tao, ha affermato che la società sta compiendo "solidi progressi" nella preparazione della prossima generazione di console PlayStation, aggiungendo che lo sviluppo della nuova piattaforma sta avanzando "come previsto".

In occasione della pubblicazione dei risultati finanziari relativi al secondo trimestre dell'anno fiscale 2026, Sony ha fornito un aggiornamento sullo stato dei lavori su PS6 , confermando che lo sviluppo procede regolarmente nonostante l'aumento dei costi delle memorie che ha interessato l'intero settore tecnologico.

La crisi delle RAM non cambia i piani di Sony per PS5 e PS6

Uno degli aspetti più interessanti emersi dalla presentazione riguarda la scarsa disponibilità delle memorie, un problema che ha colpito tutto il settore e che sta avendo un impatto anche sulle console, come PS5. Nonostante l'incremento dei prezzi dei componenti, Sony ha dichiarato di aver già raggiunto accordi con diversi fornitori e di aver individuato i quantitativi necessari per soddisfare le proprie previsioni di vendita nel prossimo anno fiscale.

"Sulla base delle discussioni svolte finora con vari fornitori, abbiamo allineato la quantità di memoria necessaria alle nostre previsioni di vendita", ha spiegato la società. Sony sostiene inoltre di essere riuscita a compensare l'aumento dei costi attraverso una combinazione di riduzione delle spese, adeguamenti di prezzo e una gestione più efficiente delle promozioni.

Le dichiarazioni arrivano in un momento particolarmente positivo per il business PlayStation. Come riportato in una precedente notizia, nel trimestre concluso il 30 settembre 2026, la divisione gaming ha registrato una crescita del 9% dei ricavi e dell'89% del reddito operativo su base annua. Allo stesso tempo, PS5 ha raggiunto quota 97,9 milioni di unità distribuite nel mondo grazie ad altre 2,6 milioni di console vendute tra luglio e settembre.

Secondo Tao, il rallentamento delle vendite hardware di PS5 rientra nelle aspettative della compagnia per questa fase del ciclo vitale della console. "Sebbene le nuove vendite di PS5 stiano gradualmente diminuendo come previsto in questa fase del ciclo di vita della console, PlayStation continua a espandersi e crescere in maniera stabile", ha dichiarato la dirigente.

Al momento Sony non ha ancora annunciato una finestra di lancio per PS6. Alcuni analisti continuano a indicare il tardo 2027 e il 2028 come possibile periodo di lancio, ma per ora non c'è nulla di ufficiale, con l'azienda giapponese si limita a confermare che i lavori procedono secondo i piani.