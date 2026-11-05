Il misterioso dispositivo IA di Nothing arriverà il prossimo mese: ecco cosa sappiamo

Sappiamo già da qualche tempo che Nothing sta lavorando a un dispositivo basato sull'intelligenza artificiale , anche se finora l'azienda non ha condiviso ulteriori dettagli. A quanto pare, però, non dovremo attendere ancora a lungo per saperne di più: il prodotto dovrebbe infatti debuttare a dicembre , tra circa un mese. A confermarlo è stato proprio il CEO Carl Pei, con un post pubblicato su X.

Cosa aspettarsi dal prodotto

L'annuncio è arrivato direttamente da Carl Pei, CEO di Nothing, attraverso un post pubblicato su X. Nel messaggio ha confermato che il primo "prodotto nativo per l'IA" dell'azienda arriverà a dicembre. Non sono stati condivisi ulteriori dettagli, ma Pei ha anticipato che non sarà dotato di uno schermo e che porterà con sé la personalità e la cura del design che contraddistinguono i prodotti Nothing. Lo ha inoltre definito uno "strumento", senza però chiarire quale sarà la sua funzione. Per ora, dunque, la natura del dispositivo rimane un mistero.

"Il nostro primo prodotto nativo per l'intelligenza artificiale sarà disponibile il mese prossimo. Si tratta di uno strumento, ma realizzato con quella personalità e quella cura che ormai contraddistinguono i prodotti Nothing. Non ha un nuovo schermo e non avrebbe potuto essere un'app".

Il dispositivo IA di Nothing

Dall'immagine possiamo anche vedere un piccolo indizio, ma per ora è impossibile capire di cosa si tratti. "L'intero settore è alla ricerca del proprio "momento iPhone": il ciondolo, la spilla, gli occhiali, l'assistente, un magico dispositivo di consumo che renda l'intelligenza artificiale parte integrante della vita di tutti", ha scritto Pei. "Ammiro l'audacia, ma interpreto questo momento in modo diverso". Non sembra trattarsi quindi di un dispositivo indossabile, ma restiamo in attesa di ulteriori dettagli.