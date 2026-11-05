Apex Legends incontra Godzilla in un evento speciale con skin, armi e nuove modalità

Apex Legends si prepara a ospitare Godzilla con un evento speciale realizzato in collaborazione con Toho. L'iniziativa porterà il celebre mostro giapponese nelle Outlands, trasformando la mappa Storm Point in uno scenario devastato dal suo passaggio. L'evento sarà disponibile dal 10 novembre 2026 e introdurrà diverse novità estetiche e contenuti dedicati agli appassionati del franchise cinematografico.

Il fulcro della collaborazione sarà la modalità Wildcard : Godzilla Attacks, nella quale Storm Point apparirà profondamente modificata dopo il passaggio del kaiju. Gli edifici danneggiati, gli alberi bruciati e le insegne abbattute mostreranno gli effetti del passaggio del bestione, mentre Godzilla incomberà sul campo di battaglia con la sua gigantesca figura. L'obiettivo non sarà affrontare direttamente il mostro, che non potrà essere sconfitto, ma sopravvivere alla sua presenza e sfruttare il caos generato per combattere contro le altre squadre.

Il senso della collaborazione

Eduardo Agostini, World Director del progetto, ha spiegato che l'obiettivo degli sviluppatori era trasmettere "un senso di scala e di forza inarrestabile". Per ottenere questo risultato, il team ha modificato anche l'atmosfera della mappa, introducendo un cielo cupo e nuvoloso, effetti del vento più forti e una paletta cromatica ispirata ai film più recenti di Godzilla.

La collaborazione comprenderà inoltre dieci nuove skin per le Leggende, ciascuna ispirata a un personaggio o a una versione specifica dell'universo Toho. Bloodhound vestirà i panni di Godzilla 2026, Valkyrie quelli di Mothra 2003, Wraith richiamerà Godzilla 2016 e Pathfinder sarà ispirato a Mechagodzilla del 1974. Completano la selezione Mad Maggie nei panni di Destoroyah, Loba come SpaceGodzilla, Horizon ispirata a Godzilla del 1995, Revenant come Super Mechagodzilla del 1993, Catalyst nei panni di King Ghidorah del 1991 e Octane ispirato a Jet Jaguar.

Saranno disponibili anche diversi oggetti di personalizzazione per le armi, tra cui una Devotion ispirata a Godzilla 2026, una Longbow dedicata a Mothra, una Wingman ispirata a Godzilla 2016 e una Hemlok che richiama Mechagodzilla. La collaborazione introdurrà inoltre la Dorsal Dagger, una nuova arma da mischia universale di rarità Mitica, ispirata alle pinne dorsali di Godzilla e accompagnata da un Deathbox coordinato.

Infine, l'evento proporrà un nuovo Event Pass con contenuti gratuiti e premium. Completando quello gratuito si potranno ottenere badge, materiali per la creazione, pacchetti evento, esperienza, un set di Tracker e una skin Epica per una Leggenda. Il percorso Premium aggiungerà skin per le armi, due Apex Pack, una cornice per lo stendardo, adesivi e la skin di Catalyst ispirata a King Ghidorah.