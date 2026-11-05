GTA 6, cresce l'attesa per l'online: il 90% degli adolescenti vorrebbe giocare a GTA Online

Nessun annuncio

Al momento, infatti, Rockstar Games non ha annunciato alcuna modalità online per GTA 6. Il gioco viene presentato come un'esperienza esclusivamente single player, una definizione che compare anche nelle schede prodotto pubblicate dai rivenditori. Non si tratta quindi di un'informazione che lo studio abbia cercato di mantenere riservata: semplicemente, non sono ancora stati comunicati piani ufficiali per GTA Online. Va però detto che i risultati di GTA Online, che ha retto le casse di Rockstar Games e Take-Two per anni, e gli investimenti fatti dallo studio negli scorsi anni fanno capire che qualcosa arriverà sicuramente post lancio, come del resto accaduto con il capitolo precedente.

Il sondaggio di Piper Sandler ha fatto emergere anche altri dati sull'interesse del pubblico più giovane. Il 40% dei partecipanti ha dichiarato di avere intenzione di effettuare acquisti aggiuntivi all'interno del gioco, mentre tra i possessori di PS5 e Xbox Series X e S il 70% prevede di acquistare GTA 6. Di questi, il 55% vorrebbe comprarlo immediatamente, mentre il restante 15% preferirebbe aspettare alcuni mesi prima di procedere all'acquisto.

I risultati si inseriscono in un quadro più ampio di aspettative molto elevate. In precedenza, Circana aveva rilevato che quasi un giocatore statunitense su tre, considerando sia il pubblico console sia quello PC, aveva intenzione di acquistare GTA 6. Secondo la società di analisi, si tratta del livello più alto di intenzione d'acquisto mai registrato nelle sue rilevazioni.

L'articolo riporta anche le valutazioni dell'analista James Callahan, che ha confermato un prezzo obiettivo di 290 dollari per le azioni di Take-Two Interactive. Il titolo, dopo una fase particolarmente negativa nel corso del 2026, si attestava intorno ai 210 dollari per azione il 4 novembre, in seguito a un forte rialzo nella stessa giornata.

Resta da capire quale sarà il futuro di GTA Online dopo l'uscita del nuovo capitolo, prevista per il 19 novembre su PS5 e Xbox Series X e S. Rockstar non ha ancora chiarito se l'attuale componente online continuerà a essere supportata, se verrà affiancata da una nuova versione o se esistano altri progetti in preparazione. Per il momento, dunque, l'interesse dei giocatori è evidente, ma le intenzioni dello studio restano sconosciute.