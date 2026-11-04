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I miglioramenti di GTA 6 su PS5 Pro potrebbero essere trapelati online

In attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Sony, quella che sembra essere una pagina trapelata da PlayStation France sembra indicare i miglioramenti di GTA 6 su PS5 Pro.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   04/11/2026
Jason e Lucia in GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Nonostante l'accordo di esclusiva sul marketing stretto con Rockstar Games, stranamente GTA 6 non ha fatto molta leva sugli eventuali miglioramenti che caratterizzeranno la versione per PS5 Pro, dunque per avere qualche idea dobbiamo prendere in considerazione un possibile leak.

A dire il vero non è molto, ma quella che sembra essere una pagina ufficiale trapelata da PlayStation France menziona almeno un paio di aggiunte particolari su cui il gioco potrà contare sulla console potenziata di Sony, che rientrano un po' nelle caratteristiche standard della macchina.

In attesa di eventuali conferme da parte di Sony, vediamo dunque uno screenshot della pagina in questione riportato qui sotto, con tanto di quello che sembra essere un errore.

PSSR e ray tracing avanzato

Per il momento, dunque, i miglioramenti per PS5 emersi sono quelli riportati qui sotto, ovvero la presenza di PSSR come sistema di upscale della grafica attraverso IA e un'applicazione avanzata del Ray Tracing.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Nulla di eccezionale, considerando che si tratta praticamente di quella che dovrebbe essere la dotazione standard dei giochi su PS5 Pro, in attesa di ulteriori precisazioni.

Da notare, peraltro, che la pagina trapelata menzione tra i vantaggi anche il fatto di sentire i "colpi della katana di Atsu", facendo pensare che almeno parte del testo sia stato sostanzialmente copiato e incollato dalla descrizione delle caratteristiche di Ghost of Yotei e si siano dimenticati di eliminare una parte.

Xbox Series X-BITE è una console inghiottita da un alligatore per il lancio di GTA 6 Xbox Series X-BITE è una console inghiottita da un alligatore per il lancio di GTA 6

Anche per questo non sappiamo bene come prendere la comunicazione in questione, che potrebbe essere una sorta di placeholder in attesa di conferme, visto che per ora non ci sono informazioni ufficiali sulle differenze che mostrerà GTA 6 su PS5 Pro.

Per il momento, tutti i materiali ufficiali come trailer e video del gameplay del gioco Rockstar Games sono stati tratti da PS5 standard, in virtù dell'accordo di esclusiva sulla promozione che lega il gioco alla console Sony, nonostante questo sia in arrivo il 19 novembre anche su Xbox Series X|S.

Nel frattempo, abbiamo visto che GTA 6 macina record ancora prima del lancio con i suoi preordini e che il preload inizierà prima del previsto per la versione digitale.

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