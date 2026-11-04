NVIDIA App testa la priorità GPU: come bilanciare le risorse tra giochi e app in background

La funzionalità non compare però in tutti i sistemi, nemmeno dopo l'installazione delle versioni più recenti del software e dei driver. NVIDIA, inoltre, non ha ancora pubblicato informazioni ufficiali sul suo funzionamento, sui requisiti hardware o sui vantaggi effettivi in termini di prestazioni.

Come funziona la nuova priorità GPU di NVIDIA App

La nuova impostazione è stata individuata dall'utente Reddit Warkratos nella versione 11.0.9.585 di NVIDIA App, all'interno del percorso Sistema, Avanzate. Secondo quanto riportato, la configurazione predefinita assegna l'80% della priorità alle applicazioni in primo piano e il restante 20% a quelle in background. Selezionando l'opzione Prioritize Foreground, la distribuzione passa invece al 90% e 10%. Sarebbe inoltre disponibile una modalità personalizzata, con la possibilità di spingere il rapporto fino al 95% per i programmi attivi e al 5% per quelli in secondo piano.

La funzione potrebbe rivelarsi utile soprattutto per chi utilizza contemporaneamente più applicazioni che sfruttano la GPU. Un esempio è rappresentato da chi gioca mentre esegue un modello di intelligenza artificiale in locale, effettua un rendering oppure utilizza altri software con accelerazione grafica. Assegnare maggiore priorità al gioco potrebbe ridurre le interferenze dei processi secondari e migliorare la reattività durante le sessioni.

È comunque importante non interpretare queste percentuali come limiti rigidi all'utilizzo della GPU. NVIDIA non ha spiegato come venga applicata la distribuzione delle risorse né se intervenga direttamente sulla pianificazione dei carichi di lavoro. Non sono disponibili nemmeno test indipendenti che dimostrino un miglioramento concreto delle prestazioni.

Anche la compatibilità hardware rimane poco chiara. Il primo utente che ha segnalato la novità ha ipotizzato che sia necessario utilizzare un driver appartenente al ramo R620. Altre testimonianze, però, restituiscono un quadro meno lineare. Un proprietario di GeForce RTX 5090 ha confermato di aver trovato l'impostazione dopo un aggiornamento, mentre un altro utente non è riuscito a visualizzarla su una RTX 5070 Ti, pur utilizzando NVIDIA App 11.0.9.585, il driver hotfix 621.12 e Windows 11.

Una verifica effettuata su un sistema con GeForce RTX 4090 e driver Game Ready WHQL 621.01 non ha permesso di individuare la nuova voce nel menu delle impostazioni avanzate. Anche sul nostro PC con RTX 4080, NVIDIA App 11.0.9.585 e il driver hotfix 621.14 l'opzione è assente: non è stato quindi possibile effettuare prove pratiche per valutarne gli effetti.

L'ipotesi di una disponibilità limitata ad alcune GPU della serie RTX 50 rimane plausibile, ma le segnalazioni contrastanti non permettono di confermarla. Potrebbero essere necessari requisiti hardware o software aggiuntivi, oppure NVIDIA potrebbe aver avviato una distribuzione graduale della funzione senza renderla ancora accessibile a tutti. Un ulteriore indizio arriva dalle note di rilascio ufficiali della versione 11.0.9.585, che non menzionano la GPU App Prioritization. L'aggiornamento indica invece nuove opzioni per DLSS, profili di ottimizzazione dei giochi e correzioni relative a stabilità e sicurezza.

Intanto NVIDIA App sta diventando uno strumento più completo per la gestione delle GPU, riunendo impostazioni dei driver, controlli sulle prestazioni, monitoraggio e personalizzazioni DLSS. La possibilità di stabilire una gerarchia tra applicazioni potrebbe aggiungere un controllo utile soprattutto per chi utilizza il PC per attività diverse contemporaneamente. Prima di valutarne l'efficacia, però, serviranno chiarimenti ufficiali su compatibilità e funzionamento.