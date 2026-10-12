Wing Commander 3 torna in versione rimasterizzata per il trentennale, con i filmati recuperati dai nastri originali

Wing Commander 3: Heart of the Tiger avrà una nuova edizione per il trentennale. L'annuncio è arrivato nel fine settimana al Portland Gaming Expo, dove il producer di EA Jim Vessella ha tenuto un panel intitolato The Lost Tapes: Preserving the EA Vault and Restoring an FMV Classic. Nella descrizione dell'incontro si prometteva di portare i partecipanti "dietro le quinte" del lavoro di conservazione, di mostrare alcuni dei tesori recuperati e di svelare un gioco restaurato in arrivo, per offrire un'idea di ciò che potrebbe riguardare in futuro il catalogo di classici EA. Come riportato dal sito Wing Commander CIC, Vessella ha presentato Wing Commander 3: 30th Anniversary Edition , che conterrà sequenze in full-motion video interamente restaurate a partire dai nastri originali.

Il gioco uscì nel 1994 rappresentando l'apice dell'epoca della fusione tra cinema e videogiochi, con oltre due ore di storia in FMV a separare le missioni. Si trattava di una produzione imponente, con attori come Malcolm McDowell e John Rhys-Davies. Il protagonista era Mark Hamill, noto soprattutto per il ruolo di Luke Skywalker in Star Wars, e la sua presenza in un gioco di combattimento spaziale fu considerata un colpo notevole.

I limiti tecnologici di allora, però, costrinsero a presentare quelle due ore di filmati in 240p e con una forte compressione. Le conversioni per PS1 e 3DO non migliorarono granché la resa del video. Il seguito, Wing Commander IV: The Price of Freedom, uscito nel 1996, ebbe invece una riedizione in DVD-ROM con una qualità video molto superiore, mentre lo stesso non accadde al terzo capitolo. Per questo i fan della serie hanno atteso a lungo un remaster, temendo però che il materiale originale fosse andato perduto.

Secondo Vessella, gran parte dei video è stata invece recuperata e catalogata, ed è ora in fase di restauro per essere proposta nella massima qualità possibile nell'edizione del trentennale.

Una slide mostrata durante la presentazione indica inoltre una non meglio precisata "integrazione con Kilrathi Saga". Si tratta di una raccolta uscita nel 1996 che comprendeva i primi tre Wing Commander e quattro espansioni, quindi non è chiaro se il riferimento implichi il restauro anche dei primi due giochi o se la nuova versione sarà in qualche modo giocabile all'interno di quella compilation.

L'edizione includerà anche un aumento del frame rate fino a 60 fotogrammi al secondo e una "enhancement patch" realizzata in collaborazione con membri della comunità di appassionati di Wing Commander. Al momento non sono state indicate una data di uscita né le piattaforme.