Le novità di Amazon Luna Standard di novembre e i giochi in regalo con Prime Gaming

In concomitanza con l'ingresso nel vivo delle stagioni sportive autunnali, l'aggiornamento di novembre di Amazon Luna punta a creare una sinergia diretta tra il cloud gaming e gli eventi trasmessi su Prime Video, come il Thursday Night Football e l'NBA. Tutti gli abbonati ad Amazon Prime possono infatti accedere senza costi aggiuntivi a una nuova selezione di titoli che va ad arricchire il piano base Luna Standard, il quale conta già una libreria a rotazione di oltre 80 videogiochi.
Da Madden NFL 27 a Kingdom Come: Deliverance II: le novità già disponibili
La line-up di questo mese copre una vasta gamma di generi, dalle grandi produzioni sportive ai giochi di ruolo ad alto budget, fino alle avventure narrative.
Ecco i titoli ora accessibili sulla piattaforma:
- EA SPORTS Madden NFL 27: La nuova iterazione del simulatore di football americano introduce il Persona Engine per garantire animazioni e comportamenti distintivi per ogni atleta, supportato da un sistema di meteo dinamico e dalla nuova modalità carriera G.O.A.T. Career Journey, per guidare un giocatore dai campetti del liceo fino alla Hall of Fame.
- NBA THE RUN: Un titolo arcade online basato su sfide 3 contro 3 all'interno degli iconici campetti da streetball mondiali. Caratterizzato da un comparto grafico originale, offre un roster composto dalle attuali stelle della lega e dalle leggende del passato, puntando su schiacciate spettacolari e finte per rompere le difese avversarie.
- Disney Epic Mickey: Rebrushed: Il fedele remake del celebre platform 3D che vede Topolino esplorare Wasteland, il regno dei personaggi Disney dimenticati. Armati di pennello e solvente magico, i giocatori possono alterare l'ambiente circostante per plasmare il destino di questo universo alternativo.
- Mixtape: Un'avventura formativa dalle forti tinte nostalgiche. Durante l'ultima sera di liceo, tre amici intraprendono un viaggio verso la loro festa di addio; guidati da una speciale playlist, i ragazzi rivivono i ricordi fondamentali della loro adolescenza attraverso sequenze oniriche.
- Kingdom Come: Deliverance II: L'atteso sequel dell'action-RPG di stampo realistico. Ambientato nell'Europa del XV secolo, il titolo rimette i giocatori nei panni del giovane Henry, promettendo un'avventura epica su vasta scala che spazierà dalle fucine dei fabbri fino agli intrighi delle corti reali.
- Police Simulator: Patrol Officers: Una simulazione che mette i giocatori nei panni di un agente di pattuglia nell'immaginaria città di Brighton. La carriera inizia con semplici multe per divieto di sosta, per poi evolversi in indagini e interventi contro il crimine sempre più complessi durante i turni di servizio.
Sushi Go! in arrivo per le serate in famiglia
Per chi predilige le esperienze in multiplayer locale orientate al divertimento immediato, la piattaforma si prepara ad accogliere all'interno dell'etichetta GameNight il pluri-premiato Sushi Go!.
Trasposizione digitale del celebre gioco di carte da tavolo, il titolo richiede ai giocatori di assemblare le migliori combinazioni di pietanze giapponesi (maki, sashimi, nigiri) per massimizzare il proprio punteggio, sfruttando tatticamente i moltiplicatori come il wasabi e prestando attenzione alle carte che vengono lasciate agli avversari.
I giochi per PC in regalo con Prime Gaming a novembre
Oltre all'accesso in streaming tramite Luna, l'abbonamento Amazon Prime permette come di consueto di riscattare e conservare per sempre una selezione di titoli per PC. Di seguito l'elenco completo dei giochi di novembre, con le rispettive date di sblocco e gli store di riferimento:
- 5 novembre: WRC Generations (Epic Games Store)
- 5 novembre: Squirrel with a Gun (Amazon Games App)
- 12 novembre: Jurassic World Evolution 2 (Epic Games Store)
- 12 novembre: Radiolight (Epic Games Store)
- 19 novembre: Werewolf: The Apocalypse - Earthblood (Epic Games Store)
- 19 novembre: Clem (Epic Games Store)
- 24 novembre: Arcadia Fallen (Amazon Games App)
Ricordiamo che Star Wars: Galactic Racer è disponibile dal lancio anche su Amazon Luna per gli abbonati Prime.