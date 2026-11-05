Bolt of Whalington, abbiamo provato la demo del metroidvania con il gatto e il suo mech

Oggi i metroidvania sono molto più diffusi, ma lo scotto da pagare è una certa ridondanza: spesso questi titoli si somigliano troppo o tendono a ispirarsi in modo eccessivo, sfiorando il plagio, alle pietre miliari passate e presenti. Essere originali non è facile: Orca Studio ci ha provato con Bolt of Whalington, un nuovo metroidvania a tema felino che non sembra reinventare la ruota, pur facendola girare in modo insolito.

Qualche anno fa c'è stato un periodo, anche abbastanza lungo, in cui il genere "metroidvania" era sottorappresentato perlopiù dai Castlevania, forse più raramente dai Metroid e da pochi altri titoli che impiegavano la sua formula caratteristica incentrata sulla progressione non lineare e sull'esplorazione, spesso a ritroso, di mappe interconnesse. Il successo di giochi come Hollow Knight e Ori and the Blind Forest ha segnato una specie di "rinascimento" per il genere metroidvania , che ha visto un'importante proliferazione soprattutto nel settore indipendente.

Il gatto sul mecha che scotta

La prima cosa che salta all'occhio di Bolt of Whalington è il suo look, un 2D pulito e disegnato a mano che ricorda un po' quello di Cuphead e The Eternal Life of Goldman, anche se non raggiunge lo stesso livello di dettaglio del gioco targato Weappy Studio. A dirla tutta, superata la buona impressione iniziale, Bolt of Whalington tende a essere abbastanza generico nel suo stile "furry", prediligendo peraltro colori slavati e opachi sia all'aperto che al chiuso. La maggior parte degli elementi interattivi dell'ambiente, per esempio gli scatoloni o i bidoni che possiamo distruggere in cerca di bulloni, finisce col confondersi con lo scenario, facendoci menare colpi di chiave inglese talvolta a vuoto.

Bolt of Whalington è disegnato completamente a mano

Questo perché Bolt è un meccanico, un gatto siamese avvolto in un mantello con cappuccio che cerca una via d'uscita dalla città fluttuante di Whalington, un labirintico dedalo di stanzette e corridoi in cui si aggirano altri animali antropomorfi e si sta diffondendo un'infezione che rischia di ucciderli tutti. Dopo una breve introduzione animata, la trama si sviluppa perlopiù attraverso i brevi dialoghi con i personaggi che incontreremo mentre esploriamo le macro aree che formano Whalington, anche se dobbiamo ammettere che non ci ha preso più di tanto: ci siamo perciò ritrovati a seguire gli obiettivi principali suggeriti, sebbene il gioco offra una buona libertà di movimento fin da subito.

La demo si completa in un'oretta, un paio abbondanti se invece ci si dedica all'esplorazione di ogni mappa disponibile e alla raccolta di tutti i potenziamenti e i collezionabili opzionali. Il sistema di controllo è abbastanza intuitivo, se non visto e stravisto, con Bolt che può saltare, menare fendenti dritti, verso l'alto e verso il basso durante il salto - con rimbalzo, ovviamente - e che può scattare anche a mezz'aria per schivare i nemici o raggiungere piattaforme più lontane durante i salti. Tenendo premuto un tasto possiamo curarci consumando una risorsa cristallina che si rigenera colpendo dei pali, spesso in prossimità delle cucce che fanno da checkpoint.

Possiamo potenziare il mech con numerosi gadget e accessori

Ovviamente la morte di Bolt si traduce in un ritorno all'ultimo checkpoint visitato, insieme alla perdita di tutti i bulloni raccolti fino a quel momento: per recuperarli, bisogna raggiungere il punto in cui siamo caduti prima di morire di nuovo, un elemento roguelite che ormai sta diventando sempre più parte integrante del genere metroidvania. Le altre risorse e i collezionabili restano invece al loro posto, e includono le classiche schegge che, raccolte in certe quantità, espandono la salute del nostro protagonista, ma anche i bulloni e le lattine che servono ad acquistare certi oggetti chiave presso i venditori appositi. Ecco, forse Bolt of Whalington tende a ruotare intorno a un numero di oggetti e risorse un po' eccessivo fin dalle prime battute, rischiando di confondere il giocatore che deve tenere traccia delle diverse valute e della loro utilità.

Il fatto è che Bolt ha due "forme", per così dire: c'è quella felina, descritta più sopra, e il mech che può richiamare in apposite postazioni o, a un certo punto, fabbricare autonomamente sfruttando una specifica abilità di progressione. Il mech, che poi è una sorta di esoscheletro, conferisce al nostro personaggio alcune abilità aggiuntive di partenza, più quelle che si sbloccano successivamente: dapprincipio possiamo menare colpi più potenti, saltare più in alto e afferrare nemici e oggetti particolari con un gancio che peraltro funge anche da rampino, permettendoci di raggiungere appigli distanti.

Nella demo possiamo esplorare solo una parte della mappa

I vari potenziamenti che abbiamo trovato nella demo includono delle armi aggiuntive, come l'accetta da lancio che danneggia gli scudi nemici, le bombole esplosive che possono anche aprire dei varchi nei muri fragili e gli Shadowless Gauntlets, dei guanti a caricamento che fanno sferrare a Bolt una raffica di cazzotti con tanto di "Meora meora meora" a fumetti che fa il verso a Le bizzarre avventure di JoJo. La pluralità di armi è sicuramente gradita, anche se non proprio necessaria in queste prime battute di gioco: i nemici sono aggressivi e infliggono parecchi danni, ma attaccano seguendo pattern prevedibili che si imparano in un attimo e che sono piuttosto semplici da schivare o anticipare.