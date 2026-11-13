Sonic the Hedgehog ha un nuovo cortometraggio animato per il suo 35° anniversario

Sega celebra quest'anno il 35° anniversario della sua icona assoluta, Sonic the Hedgehog, e all'interno dei festeggiamenti rientra anche questo cortometraggio animato che ci mostra una storia inedita con lo spinoso protagonista alle prese con una nuova mini-avventura.
Si tratta di una produzione di un certo rilievo, che vede la storia elaborata da Takashi Iizuka, responsabile del Sonic Team, e la sceneggiatura scritta da Ian Flynn, con una realizzazione notevole da parte dello studio GSX Production, con cui Sega ha già collaborato in passato per altri franchise.
All'interno troviamo un misto di personaggi storici della serie, come si conviene a un filmato celebrativo dell'intero franchise che mette in luce tutti i personaggi principali dello storico cast.
Un condensato di Sonic
Il cortometraggio animato vede il ritorno di Eggman con una delle sue tipiche elaborazioni tecnologiche per affrontare Sonic e la sua gang, ma in questo caso quello che sembra essere un semplice scontro con Metal Sonic diventa qualcosa di più complesso, trasportando i vari personaggi in un percorso fatto anche di ricordi e sfide passate, per rievocare la storia di Sonic the Hedgehog.
Nel video di circa 13 minuti assistiamo dunque a un epico scontro che funge anche da riassunto di varie avventure di Sonic, mettendo in scena anche ricordi sugli incontri con gli altri personaggi ed episodi nella storia del protagonista.
La collaborazione con GSX Productions ha portato anche a diversi altri video animati come quello dedicato a Sonic X Shadow Gerations, quello su Sonic Racing: CrossWorlds e uno su Shinobi: Art of Vengeance, prima di raggiungere anche la serie più classica di Sega.
Ricordiamo peraltro che Metal Sonic farà la sua comparsa anche in forma cinematografica all'interno di Sonic the Hegehog 4, quarto capitolo della serie in arrivo il prossimo anno al cinema, mentre c'è anche una serie animata sul personaggio in arrivo da Netflix.