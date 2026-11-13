Il televisore LG OLED evo AI da 77" costa 1.500 € in meno su Amazon: è al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile il televisore LG OLED evo AI da 77" (serie C6 2026) a 2.099 € rispetto al prezzo consigliato di 3.599 €, permettendoti di risparmiare fino al 42%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Un ottimo prodotto per goderti film e videogiochi
Questo televisore utilizza la tecnologia Hyper Radiant Color per offrirti una qualità d'immagine impressionante, con una luminosità elevata grazie anche al Brightness Booster Pro e al processore α11 Gen3. Inoltre, grazie a 8,3 milioni di zone di dimming, il contrasto è ottimo e i colori sono realistici. Per quanto riguarda il gaming, potrai giocare in 4K fino a 165 FPS grazie alla compatibilità con VRR, G-Sync e FreeSync Premium.
Infine, con Google Gemini potrai sfruttare le funzioni IA, dalla ricerca di un film a un consiglio. Si tratta quindi di un ottimo prodotto in grado di offrire immagini immersive e un'esperienza convincente. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.