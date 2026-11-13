Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty: il grande inganno di Kojima compie 25 anni

L'attesa per l'uscita di GTA VI è al diapason ed è probabilmente l'attesa più trepidante e mediaticamente intensa che la storia dei videogiochi ricordi. Eppure...
Eppure chi un quarto di secolo fa c'era ricorderà il periodo antecedente all'uscita di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty come qualcosa di molto simile (con le dovute proporzioni): mesi di spasmodica impazienza di riprendere in mano le avventure di Solid Snake, culminati poi con quel 13 novembre 2001 che ha segnato l'agognato approdo del titolo sul mercato nordamericano.
Nel 2001 Internet era ancora un territorio per pionieri, i social network erano alla preistoria e la transizione verso l'era dell'informazione di massa era un fenomeno appena agli albori. In questo contesto MGS 2 ha saputo comunque imporsi come uno spartiacque culturale epocale, un ponte visionario verso quel futuro dell'intrattenimento che vedeva in Playstation 2 la propria perfetta rampa di lancio.
A due decenni e mezzo da quel giorno di metà novembre, abbiamo deciso di riportare a galla la meraviglia (e perché no, anche la delusione) che abbiamo provato avviando quell'avventura che ha avuto l'ardire di sfidare le aspettative del pubblico, trasformando un "semplice" videogioco in una straordinaria riflessione metanarrativa sul significato di identità e libera scelta.
Tra un hype smisurato e un inganno perfetto
Siamo nei primi mesi del 1999. Il primo Metal Gear Solid è un successo clamoroso su Playstation e Hideo Kojima decide di iniziare a mettere su carta le primissime idee per il suo sequel. Con l'annuncio di PlayStation 2, l'asticella delle aspettative si solleva però verso vette mai toccate prima nel settore videoludico e comprensibilmente il pubblico vuole di più: vuole una grafica fotorealistica, una fisica rivoluzionaria, ma soprattutto vuole il ritorno di Solid Snake.
E così, Kojima e Konami decidono di accontentarlo. O almeno all'apparenza. La campagna promozionale che precede l'uscita di Sons of Liberty si rivela così - a posteriori - uno dei capolavori di marketing e depistaggio più sfrontati mai orchestrati, complice anche la celebre demo inclusa nella confezione Zone of the Enders che permette di controllare Solid Snake durante l'infiltrazione all'interno di una nave cisterna nel fiume Hudson.
Tanto basta per mandare i giocatori in visibilio e innescare un hype incontenibile. Il comparto visivo, la bandana di Snake agitata dal vento e dalla pioggia, l'interattività con l'ambiente che sembra illimitata e la regia da urlo convincono critici e appassionati: il gioco dei sogni è finalmente arrivato.
Un entusiasmo collettivo che prosegue fino all'arrivo sugli scaffali del titolo ma che, tuttavia, si trasforma in un cataclisma emotivo che prende d'assalto i forum nel giro di poche ore dal lancio: dopo il prologo sull'imbarcazione, infatti, il gioco sposta repentinamente (e a sorpresa) la prospettiva temporale a due anni di distanza, ambientando l'azione nell'imponente complesso di depurazione marino denominato Big Shell.
Ma la vera bomba atomica deve ancora scoppiare. Già, perché il giocatore non indossa più la tuta da infiltrazione dell'immortale eroe di Shadow Moses, bensì quella di Raiden, una recluta androgina, fragile e insicura, guidata passo dopo passo via Codec da un Colonnello Campbell che non ce la racconta giusta.
"Sarà solo una fase", pensano molti, "Fra poco torna Snake", sperano altri; sta di fatto che né l'una né l'altra affermazione si rivelano vere. Il cambio di protagonista viene così vissuto da una fetta ampissima della community come un tradimento imperdonabile, uno schiaffo in faccia ai fan più accaniti che hanno seguito fedelmente Kojima-san lungo la gestazione del titolo confidando però anche nella sua, di fedeltà.
Un inganno, quello del papà di Snake, che però non aveva lasciato nulla al caso, con il designer giapponese che aveva addirittura intenzionalmente nascosto la figura di Raiden nei trailer promozionali, sostituendo il suo modello poligonale con quello di Snake in tutte le sequenze filmate diffuse prima del lancio per sviare la stampa e i consumatori; una mossa, questa, che aveva l'obiettivo di rinsaldare proprio quella relazione che si sarebbe dovuta instaurare tra il giocatore e Raiden stesso, entrambi pedine ingenue di un disegno più grande e pilotate dalle macchinazioni altrui.
Che dire, con il passare degli anni quella rabbia giovanile si è un po' attenuata, ammettiamolo, finendo per trasformarsi in una più matura consapevolezza che Sons of Liberty era più di un gran gioco (comunque non privo di difetti): era un inganno d'autore, di quelli capaci di sfidare e manipolare il pubblico come pochi altri.
Giochi di prestigio
Sul piano narrativo, la trama di Metal Gear Solid 2 parte con le premesse classiche dell'intreccio fittizio d'azione politica per poi decollare verso territori filosofici imprevedibili. Nel già accennato capitolo ambientato sul Tanker che ha luogo nel 2007, Solid Snake e Otacon lavorano per l'organizzazione no-profit Philanthropy con l'obiettivo di indagare sulla creazione di un nuovo Metal Gear, il RAY, trasportato in gran segreto dai Marines.
L'infiltrazione, tuttavia, va a ramengo per il nostro eroe e questo a causa del tradimento ai danni di Sergei Gurlukovich da parte di Revolver Ocelot - ormai parzialmente posseduto dal braccio trapiantato di Liquid Snake - che affonda la nave e si impadronisce del Ray.
Due anni dopo, nel 2009, il nuovo agente dell'unità di forze speciali FOXHOUND, noto come Raiden, viene inviato sul complesso della Big Shell per salvare il Presidente degli Stati Uniti e vari ostaggi presi d'assalto da un gruppo terroristico autodefinitosi Sons of Liberty, guidato da un uomo che dichiara di essere Solid Snake in persona.
In realtà, il leader della banda è Solidus Snake, il terzo clone perfetto di Big Boss ed ex presidente americano, affiancato dai micidiali membri della squadra speciale Dead Cell. Quella che sembra una classica crisi con tanto ostaggi si rivela presto una monumentale messa in scena architettata dai Patriots, l'organizzazione segreta che controlla nell'ombra le sorti dell'America e del mondo intero. L'intera operazione della Big Shell non è infatti altro che un esperimento sociale volto a testare la fattibilità di un controllo capillare sui dati digitali e sulle informazioni per plasmare la volontà e la cultura della società umana.
Su questo fronte, indimenticabili sono le fasi finali dell'avventura, nelle quali la finzione narrativa si disgrega letteralmente di fronte al giocatore: l'intelligenza artificiale GW comincia infatti a mostrare gravi errori di sistema a causa di un virus, con il Colonnello Campbell che inizia a pronunciare frasi del tutto insensate, rompendo persino la quarta parete per invitare l'utente a spegnere la console e a riflettere sulla natura irreale dell'esperienza.
Se la narrazione lascia tutti a bocca aperta, sia per l'innegabile spessore intellettuale sia per un sapore che molti hanno considerato deludente (perché forse all'epoca ancora non pienamente comprensibile in tutti quei risvolti che oggi sono invece il nostro pane quotidiano), è il gameplay a segnare il salto generazionale definitivo per il genere stealth e per i videogiochi in generale.
Innanzitutto, Sons of Liberty introduce per la prima volta nella serie la visuale in prima persona liberamente utilizzabile per mirare con precisione (anche con gli inediti proiettili tranquillanti): grazie ad essa è possibile disarmare le guardie, distruggere radio di comunicazione per impedire la richiesta di rinforzi, oppure puntare a gambe e braccia, nonché fare a pezzi una quantità enorme di elementi dello scenario.
Ed proprio l'interazione con l'ambiente il fiore all'occhiello della produzione; un aspetto capace di compiere un balzo che ancora oggi consideriamo storico: il giocatore può infatti nascondere i corpi dei nemici all'interno degli armadietti, appendersi ai corrimano per evitare i pattugliamenti, sfruttare il vapore delle tubature perforate per accecare gli avversari e servirsi di altri elementi dello scenario per cavarsi d'impaccio nelle situazioni più scomode.
In questo senso, l'intelligenza artificiale delle guardie nemiche viene riscritta da zero rispetto al primo Metal Gear Solid: laddove a Shadow Moses si aggiravano pattuglie solitarie che seguivano in modo diligente percorsi predeterminati, ora il giocatore se la deve vedere con vere e proprie squadre d'assalto che comunicano via radio, che si coprono a vicenda e che perlustrano l'area in caso di rumori sospetti o altre tracce visibili lasciate dal protagonista sul pavimento.
Missioni virtuali ed extra
Dopo il successo clamoroso e le polemiche del gioco originale, Konami e Kojima non rimangono però con le mani in mano e decidono di espandere la formula per accontentare gli utenti magari più delusi e quelli assetati di sfide aggiuntive.
Ed è così che nel 2002 sbarca sul mercato Metal Gear Solid 2: Substance, la versione definitiva del titolo, pubblicata inizialmente su Xbox e successivamente su PlayStation 2 e PC, che si pone come una riedizione grafica, ma anche come un ricco pacchetto che al gioco base aggiunge una notevole quantità di modalità extra. Tra queste figurano oltre trecento missioni VR ambientate in scenari virtuali dedicati all'addestramento tattico, dove cimentarsi nell'uso delle armi, nelle tecniche di infiltrazione pura, nell'uso della visuale in prima persona e in stravaganti sfide di eliminazione.
A queste si affiancano le Alternative Missions, volte a testare l'abilità del giocatore nel disattivare ordigni, eliminare target specifici senza farsi scoprire o muoversi in modalità invisibile; ma la vera chicca per tutti i delusi dal cambio di protagonista è l'inserimento delle cosiddette Snake Tales, cinque miniavventure non canoniche dotate di una propria trama che permettono di rivestire i panni di Solid Snake.
Senza contare che nella versione PlayStation 2 di Substance viene perfino inserito un divertente minigioco di skateboarding in cui utilizzare Snake o Raiden per compiere evoluzioni e trick acrobatici sulle rampe allestite sopra i moduli della Big Shell, e che sfrutta l'engine grafico del titolo Evolution Skateboarding sviluppato da Konami.
Come se non bastasse, viene pubblicato anche The Document of Metal Gear Solid 2, documentario interattivo che consente di esplorare tutti i modelli 3D dei personaggi e dei macchinari, ammirare gli storyboard e persino visionare i filmati promozionali e la documentazione originale di sviluppo scritta da Kojima.
Il fratello strambo
A prescindere da tutto quello che se n'è detto negli ultimi 25 anni, Metal Gear Solid 2 rimane ancora oggi, in un modo nell'altro, l'esemplare più bizzarro - e forse anche divisivo - della cucciolata "solida" data alla luce nel tempo da Hideo Kojima e da Konami.
Da una parte, la missione di Raiden ha ridefinito gli standard videoludici di molteplici aspetti, proiettando i confini dell'interazione e dell'intrattenimento verso lidi inimmaginabili nel 2001, fino a sfociare in una visionaria critica sociale talmente all'avanguardia da essere considerata sfuggente; dall'altra, ha operato un cambio di rotta - sul fronte del protagonista e dell'atmosfera - che in tantissimi, ancora oggi, faticano a digerire, proprio perché associata alle aspettative di partenza.
Quel che è certo è che, nonostante tutto, il carico di meraviglia e di attesa che Sons of Liberty si è portato dietro al momento della sua uscita ha pochi precedenti e, ancora oggi, pochi successori, perché è stato capace - nel 2001, ricordiamolo - di generare una fibrillazione collettiva in tutto il mondo che la metà avrebbe comunque fatto scalpore.
Una fibrillazione che, a seconda delle varie parrocchie, si sarebbe trasformata poi in esaltazione o delusione, certo, ma che in ogni caso ha segnato in maniera indelebile la storia della saga e, in generale, quella del nostro passatempo preferito, se oggi, dopo un quarto di secolo, siamo ancora qui a parlarne.