Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty: il grande inganno di Kojima compie 25 anni

A due decenni e mezzo da quel giorno di metà novembre, abbiamo deciso di riportare a galla la meraviglia (e perché no, anche la delusione) che abbiamo provato avviando quell'avventura che ha avuto l'ardire di sfidare le aspettative del pubblico , trasformando un "semplice" videogioco in una straordinaria riflessione metanarrativa sul significato di identità e libera scelta.

Nel 2001 Internet era ancora un territorio per pionieri, i social network erano alla preistoria e la transizione verso l'era dell'informazione di massa era un fenomeno appena agli albori. In questo contesto MGS 2 ha saputo comunque imporsi come uno spartiacque culturale epocale , un ponte visionario verso quel futuro dell'intrattenimento che vedeva in Playstation 2 la propria perfetta rampa di lancio.

L'attesa per l'uscita di GTA VI è al diapason ed è probabilmente l'attesa più trepidante e mediaticamente intensa che la storia dei videogiochi ricordi. Eppure...

Tra un hype smisurato e un inganno perfetto

Siamo nei primi mesi del 1999. Il primo Metal Gear Solid è un successo clamoroso su Playstation e Hideo Kojima decide di iniziare a mettere su carta le primissime idee per il suo sequel. Con l'annuncio di PlayStation 2, l'asticella delle aspettative si solleva però verso vette mai toccate prima nel settore videoludico e comprensibilmente il pubblico vuole di più: vuole una grafica fotorealistica, una fisica rivoluzionaria, ma soprattutto vuole il ritorno di Solid Snake.

Snake poteva servirsi anche dei proiettili tranquillanti

E così, Kojima e Konami decidono di accontentarlo. O almeno all'apparenza. La campagna promozionale che precede l'uscita di Sons of Liberty si rivela così - a posteriori - uno dei capolavori di marketing e depistaggio più sfrontati mai orchestrati, complice anche la celebre demo inclusa nella confezione Zone of the Enders che permette di controllare Solid Snake durante l'infiltrazione all'interno di una nave cisterna nel fiume Hudson.

Tanto basta per mandare i giocatori in visibilio e innescare un hype incontenibile. Il comparto visivo, la bandana di Snake agitata dal vento e dalla pioggia, l'interattività con l'ambiente che sembra illimitata e la regia da urlo convincono critici e appassionati: il gioco dei sogni è finalmente arrivato.

Un entusiasmo collettivo che prosegue fino all'arrivo sugli scaffali del titolo ma che, tuttavia, si trasforma in un cataclisma emotivo che prende d'assalto i forum nel giro di poche ore dal lancio: dopo il prologo sull'imbarcazione, infatti, il gioco sposta repentinamente (e a sorpresa) la prospettiva temporale a due anni di distanza, ambientando l'azione nell'imponente complesso di depurazione marino denominato Big Shell.

Solid Snake impegnato nell'infiltrazione sull'imbarcazione che trasporta il Metal Gear RAY

Ma la vera bomba atomica deve ancora scoppiare. Già, perché il giocatore non indossa più la tuta da infiltrazione dell'immortale eroe di Shadow Moses, bensì quella di Raiden, una recluta androgina, fragile e insicura, guidata passo dopo passo via Codec da un Colonnello Campbell che non ce la racconta giusta.

"Sarà solo una fase", pensano molti, "Fra poco torna Snake", sperano altri; sta di fatto che né l'una né l'altra affermazione si rivelano vere. Il cambio di protagonista viene così vissuto da una fetta ampissima della community come un tradimento imperdonabile, uno schiaffo in faccia ai fan più accaniti che hanno seguito fedelmente Kojima-san lungo la gestazione del titolo confidando però anche nella sua, di fedeltà.

Un inganno, quello del papà di Snake, che però non aveva lasciato nulla al caso, con il designer giapponese che aveva addirittura intenzionalmente nascosto la figura di Raiden nei trailer promozionali, sostituendo il suo modello poligonale con quello di Snake in tutte le sequenze filmate diffuse prima del lancio per sviare la stampa e i consumatori; una mossa, questa, che aveva l'obiettivo di rinsaldare proprio quella relazione che si sarebbe dovuta instaurare tra il giocatore e Raiden stesso, entrambi pedine ingenue di un disegno più grande e pilotate dalle macchinazioni altrui.

Ricordate il momento in cui avete scoperto che avreste controllato Raiden per il resto dell'avventura?

Che dire, con il passare degli anni quella rabbia giovanile si è un po' attenuata, ammettiamolo, finendo per trasformarsi in una più matura consapevolezza che Sons of Liberty era più di un gran gioco (comunque non privo di difetti): era un inganno d'autore, di quelli capaci di sfidare e manipolare il pubblico come pochi altri.